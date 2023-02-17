Россияне накликали еду: онлайн-торговля за год выросла на треть

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Еще лет пять назад перспектива приобрести онлайн кроссовки или картошку казалась мне странной и опасной: как это не посмотреть своими глазами на полке и не пощупать перед покупкой? Сейчас, скорее, странной кажется идея идти куда-то за покупками своими ножками.

Ассоциация компаний интернет-торговли обнародовала данные за 2022 год: объем онлайн-покупок россиян вырос на треть. При этом, как следует из цифр АКИТ, траты в отечественных интернет-магазинах за год увеличились в полтора раза, а в зарубежных — сократились почти на треть и теперь составляют жалкие несколько процентов от всего объема.

ВЫРОСЛИ ТРАТЫ НА УКРАШЕНИЯ И ГАЗОНОКОСИЛКИ...

Больше всего за год выросли онлайн-продажи ювелирных изделий. На втором месте — с серьезным отрывом от всего остального (см. «Только цифры») - инструменты и садовая техника.

С ювелиркой никакого особого феномена нет, эксперты объясняют прирост почти в 230% «низкой базой». То есть такое через интернет только-только начали покупать — вот и взлет. В самом деле, в прошлогоднем отчете АКИТ ювелирные изделия даже еще не выделены в отдельную категорию.

С садовой техникой — немного другая история. В марте-апреле 2022 только самые ленивые аналитики мира онлайн-торговли не сообщали о буме таких покупок, объясняя это традицией: в любой кризис россиян резко начинает тянуть к земле.

Тем не менее, если смотреть абсолютные цифры потраченных онлайн-денег, эти «чемпионы» пока сильно отстают от более традиционных категорий покупок в интернете. Как и в предыдущие годы, наибольший объем продаж (если считать в деньгах) приходится на электронику и бытовую технику — пятая часть всего рынка. В лидерах также товары для дома, одежда и продукты питания (см. «Только цифры»).

...ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ И ЛЕКАРСТВА

Данные АКИТ учитывают лишь «физические товары». Но покупаем онлайн мы не только их. Как сообщили «КП» в пресс-службе сервиса CloudPayments (платежная инфраструктура для бизнеса), в 2022 резко выросли траты наших граждан на «цифровой контент» (любого рода материалы в электронном виде, включая видео) — на 115%. Это, по подсчетам аналитиков сервиса, второе место среди самых быстрорастущих сфер электронной коммерции. Третье — у платных юридических онлайн-услуг (рост на 80%). А первое, по расчетам CloudPayments, — у онлайн-продаж лекарств и товаров для здоровья, которые аналитики сервиса выделяют в отдельную категорию (рост за 2022 год на 213%). Лекарства — те, что отпускаются без рецепта - у нас разрешили продавать через интернет только с пандемийного 2020 года, так что крутой взлет в этой сфере понятен.

ЧЕГО ЖДАТЬ В 2023 ГОДУ

Как считают аналитики CloudPayments, в ближайший год — в силу снижающейся общей платежеспособности — наши граждане будут вести себя экономнее. Уменьшится доля дорогих покупок и импульсивных (увидел -ааа, хочу! - тут же покупаю, не думая, а зачем). Но интернет- торговле это не особо помешает, она просто несколько переформатируется. Еще больше вырастет роль маркетплейсов, где продается все подряд от разных производителей. То есть Wildberries, у которого оборот за 2022 год увеличился почти в два раза, Ozon и т. п. и дальше будут чувствовать себя очень хорошо.

Второй тренд — рост доли товаров, приезжающих по параллельному импорту. Количество компаний, которые продают онлайн такие автозапчасти, электронику и гаджеты, бытовую технику, по оценкам CloudPayments, растет в среднем на 20% в месяц. И, в-третьих, аналитики ждут серьезного расширения интернет-торговли за счет аптек. С марта 2023 года у нас начнется эксперимент по продаже онлайн рецептурных препаратов (впридачу к безрецептурным, которые разрешено продавать и сейчас). Эксперты считают, что услуга будет пользоваться спросом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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