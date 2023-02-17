Шахматы из мамонта и гиря из гориллы: топ-5 самых брутальных подарков на 23 февраля

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Парфюм, носки и алкоголь – самые популярные подарки, которые женщины намерены подарить своим мужчинам на 23 февраля (см. «Только цифры»). Таковы результаты опроса, который провела KP.RU в своем Телеграм-канале, где мы попросили ответить женщин на вопрос «Какой подарок вы планируете подарить близкому мужчине на 23 февраля?» (Самый распространенный ответ - «Никакой» (44%), но мы сделаем вид, что этого не заметили.) Ну что ж, подкинем вам еще несколько свежих идей, милые дамы. И – нет – это не освежитель воздуха для автомобиля!

Идея №1. Итак, открываем популярный сайт объявлений. И сразу удача – шахматы из бивня мамонта. Такой прекрасный подарок можно приобрести в Калининграде. Цены на бивни мамонтов сейчас кусаются – набор стоит 350 тысяч рублей. Зато фигурки прослужат долго – уж в этом не сомневайтесь.

Идея №2. Нет денег на мамонтовые шахматы? Ну, хорошо. Есть эконом-вариант - шахматный набор из стали. В комплект входят фигурки ручной работы, сделанные из пружин, гаек, подшипников и хомутов. А слон и пешка вполне заменят вашему избраннику отвертку и долото – получается, что и инструменты дарить не надо. Цена 4999 рэ.

Идея №3. Столы и стулья непростительно редко фигурируют в списках популярных мужских подарков. А зря. Ну какой защитник Отечества откажется от богатырского трона, который делают на заказ в Красноярске? Нарочито грубая фактура, меховые вставки и – приятный бонус – медвежья морда на спинке! И всего-то 25 тысяч за такую красоту.

Идея №4. В комплект к трону можно подобрать подходящий столик. Вот, например, стол «Авиатор» из Казани – выполнен в виде крыла самолета обтекаемой формы, к тому же полностью импортозамещенный. А стоит втрое меньше, чем шахматы из мамонта –120 тысяч.

Идея №5. А чугунная гиря «Голова гориллы» за 6200 – чем не вариант? Практично и экономично. Если вы вдруг не фанат горилл, то можно заказать декор в виде льва, медведя, бизона, питбуля, волка, кабана и даже черепа! Вес гирь – от 8 до 32 кг.

И не благодарите! А кружку и бритвенный набор приберегите для Дня семьи, любви и верности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ