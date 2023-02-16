Папуасы-повстанцы захватили в заложники пилота из Новой Зеландии

Удерживая пилота в плену, сепаратисты требуют вывода индонезийских войск, расследования ООН нарушений прав человека в регионе и проведения референдума. Фото: REUTERS

По мировым СМИ разлетелись кадры, на которых пленный пилот-новозеландец стоит в окружении вооруженных папуасов. По сообщениям агентства Reuters, представители Национальной освободительной армии Западного Папуа, распространившие видео и фото, подтвердили, что пилот жив и здоров, и выдвинули свои требования - свободу Папуа!

На прошлой неделе Филип Мертенс, пилот индонезийской авиакомпании Susi Air, с пятью пассажирами на борту отправился в труднодоступную часть провинции Папуа - регион Ндуга. Он должен был вывезти 15 рабочих, которые строили там медицинский центр, но подверглись угрозам расправы со стороны своенравных сепаратистов. По приземлении пилот был захвачен в плен, а его самолет сожжен. Пассажиров отпустили, поскольку те являлись местными жителями, строителей спасли во время поисковой операции, а вот местонахождение летчика остается неизвестным до сих пор.

Теперь, удерживая пилота в плену, борцы за свободу Папуа, которых в Индонезии считают террористами, требуют вывода войск, расследования ООН нарушений прав человека в регионе и проведения референдума.

«Папуасские военные, которые взяли меня в плен, чтобы бороться за независимость, просят, чтобы индонезийские военные вернулись домой в Индонезию, а если нет, то я останусь в плену на всю жизнь», - говорит пилот на одном из видео.

Индонезийский министр, координирующий вопросы безопасности, Мохаммад Махфуд заявил, что правительство прилагает все усилия, чтобы убедить повстанцев освободить Мертенса, но «не исключает и других мер». Министр также подчеркнул, что Папуа навсегда останется частью Индонезии.

Уже почти 60 лет в этом богатом природными ресурсами регионе бушует повстанческое движение. Бывшая голландская колония Папуа стала частью Индонезии в 1969 году после проведенного под эгидой ООН голосования, которое многие сочли фиктивным. Так называемый Акт свободного выбора борцы за независимость саркастически называют "актом без выбора", а Индонезию считают оккупантом.

В последние годы конфликт в регионе обострился. В прошлом июле боевики убили 10 торговцев, обвинив их в шпионаже в пользу правительства.

Незадолго до этого повстанцы также убили восемь рабочих, ремонтировавших вышку связи. В декабре 2018 года около 30 строителей и солдат были расстреляны в результате одного из самых массовых нападений в регионе Ндуга.