Анекдоты: Действовал под юридическим лицом, но набили физическое

- Знаешь, надо мной в квартире поселился чечеточник, и он каждый вечер бьет чечетку в своих туфлях с подковами на каблуках! Что посоветуешь?

- Магниты на потолок...

* * *

Наша встреча была одной сплошной ошибкой. С ней нужно было рвать все отношения еще тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.

* * *

- Слышишь, дорогая, полетели на Мальдивы...

- Полетели!

- Не перебивай. Так вот, полетели на Мальдивы немец, француз и русский…

* * *

- Я у тебя пиццу забыл.

- Да, спасибо.

* * *

Счастье и радость в семье пенсионеров Петровых поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена - сторожихой на дрожжевой.

* * *

Достаю в конторе из холодильника двухлитровую колу, директор: «О! И мне налей!..» И как объяснить, что она с вискарем уже?

* * *

- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора! И глаза, и фигура, и волосы - все прекрасно!

- Спасибо, я тронута.

- Это я тоже заметил...

* * *

Мужики, когда поздравляете жену с 8 Марта, самое главное не перейти на крик…

* * *

- Мы должны как-нибудь прикольно отметить нашу пятнадцатую годовщину.

- Я подумываю о прыжке с самолета.

- С парашютом?

- Зачем?

* * *

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: «Я согласна!»

* * *

Штирлицу из Центра пришла шифровка, в которой было сказано, что ему придется стать камикадзе.

«Переводят в Грузию», - подумал с радостью Штирлиц.

* * *

Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.

* * *

На самом деле терминатора уже давно прислали, но он попал в Ухрюпинск и до сих пор не может найти приличную одежду и мотоцикл.

* * *

- Вот как можно так бессовестно пилить бюджет?!

- Это ты так возмущен или хочешь научиться?

* * *

- Сын, как объяснишь свои двойки в дневнике?

- Мам, тут одно из двух: или гены, или воспитание…

* * *

В администрации города выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

* * *

- Как ваша фамилия?

- Сидоровы мы.

- Вас что, много?

- Да нет, фамилия такая - Сидоровымы.

* * *

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове у нее промелькнула пара рецептов.

* * *

У алкоголика Коли было погоняло Котенок, потому что его всегда находили на улице и приносили домой.

* * *

- А почему вы стали психиатром?

- Если честно, мне так велели голоса в голове.