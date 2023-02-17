Анекдоты: Действовал под юридическим лицом, но набили физическое

- Знаешь, надо мной в квартире поселился чечеточник, и он каждый вечер бьет чечетку в своих туфлях с подковами на каблуках! Что посоветуешь?
- Магниты на потолок...
* * *
Наша встреча была одной сплошной ошибкой. С ней нужно было рвать все отношения еще тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.
* * *
- Слышишь, дорогая, полетели на Мальдивы...
- Полетели!
- Не перебивай. Так вот, полетели на Мальдивы немец, француз и русский…
* * *
- Я у тебя пиццу забыл.
- Да, спасибо.
* * *
Счастье и радость в семье пенсионеров Петровых поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена - сторожихой на дрожжевой.
* * *
Достаю в конторе из холодильника двухлитровую колу, директор: «О! И мне налей!..» И как объяснить, что она с вискарем уже?
* * *
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора! И глаза, и фигура, и волосы - все прекрасно!
- Спасибо, я тронута.
- Это я тоже заметил...
* * *
Мужики, когда поздравляете жену с 8 Марта, самое главное не перейти на крик…
* * *
- Мы должны как-нибудь прикольно отметить нашу пятнадцатую годовщину.
- Я подумываю о прыжке с самолета.
- С парашютом?
- Зачем?
* * *
Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: «Я согласна!»
* * *
Штирлицу из Центра пришла шифровка, в которой было сказано, что ему придется стать камикадзе.
«Переводят в Грузию», - подумал с радостью Штирлиц.
* * *
Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.
* * *
На самом деле терминатора уже давно прислали, но он попал в Ухрюпинск и до сих пор не может найти приличную одежду и мотоцикл.
* * *
- Вот как можно так бессовестно пилить бюджет?!
- Это ты так возмущен или хочешь научиться?
* * *
- Сын, как объяснишь свои двойки в дневнике?
- Мам, тут одно из двух: или гены, или воспитание…
* * *
В администрации города выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.
* * *
- Как ваша фамилия?
- Сидоровы мы.
- Вас что, много?
- Да нет, фамилия такая - Сидоровымы.
* * *
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове у нее промелькнула пара рецептов.
* * *
У алкоголика Коли было погоняло Котенок, потому что его всегда находили на улице и приносили домой.
* * *
- А почему вы стали психиатром?
- Если честно, мне так велели голоса в голове.