Военная спецоперация на Украине 2 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года. Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ рядом с Донецком. Позиции противника взяты штурмом, было захвачено большое количество вооружения. Украинский военный с тяжелым ранением рассказал, как его бросили сослуживцы. Он провел в блиндаже почти неделю. Пять мощных взрывов прогремели в центре Донецка. В городе работает система ПВО, часть ракет была сбита. Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины. ВС России принимают исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, отметил министр. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий.