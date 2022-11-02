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Политика1 ноября 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 2 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года
Мария ПАВЛОВА