Политика 1 ноября 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 2 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года