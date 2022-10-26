Возобновляемый ресурс: как фонд «Арифметика добра» развивает многократное семейное устройство детей-сирот

Выезд семей проекта на интенсив. Фото: Мишурова Мария

«Девочку 2 лет, кудрявую блондинку с первой группой здоровья без кровных родственников»: сотрудники опек получают такие запросы от кандидатов в приёмные родители гораздо чаще, чем банки данных детей-сирот пополняются светловолосыми малышками без родственников.

Будущие приёмные родители часто не задумываются о характере, темпераменте, прошлом ребёнка и о сложностях, с которыми им придётся столкнуться при воспитании. В результате придуманный образ не соответствует его реальной личности, а возникающее непонимание и отторжение могут привести к страшному сценарию — вторичному сиротству, возврату в детский дом.

Семейное устройство «наоборот»

«Ресурсные родители» — проект московского фонда «Арифметика добра». Он отличается подходом к семейному устройству, при котором не ребёнок подбирается под запросы родителей, а родители — под потребности и особенности ребёнка. Участники проекта не просматривают анкеты, не листают фото, не выбирают ребёнка, который им приглянулся. Их задача — поддерживать высокую ресурсность семьи и быть готовыми принять того ребёнка, который им подходит.

Специалисты проекта «Ресурсные родители» подбирают родителей для детей, которым особенно сложно найти семью: подростков 10-17 лет, «паровозиков» — братьев и сестёр, которых по закону нельзя разлучать. Дети проекта — участники программ фонда и воспитанники учреждений Москвы и близлежащих регионов, с которыми фонд установил социальное партнёрство.

Только кандидаты с опытом

Семьи для участия в проекте выбираются из Москвы и области. Приглашаются только опытные приёмные родители, готовые постоянно развиваться, совершенствовать родительские навыки и по мере возможности принимать в семью новых детей.

«История ребенка из детского дома — это история потерь, приёмной семье предстоит долгая работа по «реабилитации», а для этого нужны знания, которые передадут родителям психологи», — рассказывает Римма Лаптева, руководитель проекта.

Отбор кандидатов строг: если семья переживает кризис или не все члены семьи готовы к новому ребёнку, специалисты не одобрят участие.

Ресурсность потенциальных приёмных родителей определяется в три этапа:

Первый этап — интервью кандидата с группой психологов, которое позволит составить промежуточный портрет семьи.

Второй этап — посещение и знакомство с каждым членом семьи дома, чтобы дополнить психологический портрет. На встрече с семьёй специалисты фонда обсуждают семейные характеристики, ресурсы и риски принятия в семью подростка или сиблингов, особенности развития ребёнка, которого семья готова принять на воспитание.

Третий этап — установочный тренинг для родителей, на котором повышаются родительские компетенции потенциальных участников.

Успешно пройдя все три этапа, семья заключает с фондом соглашение и попадает в проект.

Помогаем найти друг друга

Не только семья, но и дети проходят глубокую диагностику специалистов проекта. Психолог проводит социально-психологическое обследование ребёнка: беседует, тестирует, анализирует биографию. Обследование помогает понять, в каком состоянии психическое и физическое здоровье ребёнка, было ли жестокое обращение в семье. Определив индивидуальные особенности и потребности развития, специалисты составляют рекомендации по подбору семьи.

Когда оценка ресурсности семьи и потребностей ребёнка проведена и выявлена необходимая совместимость, психолог проводит заочное знакомство: рассказывает ребёнку и семье друг о друге, показывает фото и видео. Если есть взаимный интерес — состоится очное знакомство, затем семья может оформить гостевой режим при поддержке специалистов фонда.

Если во время гостевого режима контакт установлен, зарождаются доверительные отношения и всем участникам процесса комфортно, семья оформляет опеку над ребёнком или детьми.

Сотрудники фонда сопровождают участников в течение всего периода действия соглашения. В проекте работают психологи, привлекаются социальные педагоги, юристы, логопеды, психотерапевты, неврологи, психиатры. Каждая семья может в любой момент обратиться за бесплатной помощью специалистов, но и специалисты проекта постоянно поддерживают контакт с приёмными родителями, и помогают, не дожидаясь, пока семья окажется в трудной ситуации.

Как сохранить ресурс

Родители участвуют в образовательных мероприятиях — тренингах, семинарах для повышения родительских компетенций. Они узнают больше об особенностях детей-сирот, о травматическом опыте, который может провоцировать трудное поведение. Учатся справляться с давлением, которое оказывают на семью и приёмного ребёнка общество, школа.

Для семей фонд устраивает выездные интенсивы — они не только помогают обрести необходимые навыки и родителям, и детям, но и объединяют семьи, помогают снять стресс и отдохнуть от рутины.

Сегодня в проекте участвуют 35 приёмных семей, все они — многодетные. Всего за три года семьи проекта «Ресурсные родители» приняли при поддержке фонда 57 детей. 82 ребёнка прошли диагностику и ждут своих единственных ресурсных родителей.

Глубокое понимание особенностей ребёнка, непрерывное повышение компетенций, совместимость семьи и принятых на воспитание детей, поддержание высокой ресурсности и сопровождение специалистов — ключи к гармоничным отношениям внутри семьи, к преодолению кризисов, которые непременно случаются на пути приёмного родительства. За счёт слаженной работы родителей, детей и фонда происходит качественное семейное устройство, при котором значительно снижается вероятность возвратов в детский дом. При этом семья, вырастив ребёнка и отпустив его во взрослую жизнь, остаётся ресурсной, приобретает новый опыт и готова снова пройти путь приёмства уже с новыми детьми.