Справиться с одиночеством и научиться есть кашу ложкой: в Воронежской области больше 5 тысяч маленьких отказников получили поддержку "больничных мам"

Фото: предоставлено ВОБОО "Общие дети"

Семья для каждого ребенка – не только место любви и возможности научиться быть счастливым, это место, где живут очень важные мелочи. Эти мелочи позволяют ребенку гармонично развиваться и познавать мир: когда ложка выскальзывает из маленьких ручек, когда пирамидка не хочет складываться и падает на пол, когда сандалии носочками смотрят в разные стороны – именно мама и папа помогут взять ложку увереннее и направить ее в рот со вкусной кашей, покажут, почему сандалии должны смотреть носочками друг на друга, подскажут, как сложить пирамидку, чтобы она не рассыпалась.

Но порой случается так, что у маленького человечка отнимают возможность развиваться в любви и счастье. Его предают самые близки и родные. И тогда он оказывается в месте, где его не будут усердно и настойчиво учить держать ложку и натягивать носочек, чтобы пяточка была на пяточке. Или все-таки будут? Может быть, сегодня не все так безнадежно для этого малыша, оказавшегося преданным и брошенным. И даже находясь в палате отказников, где он – один из многих забытых и оставленных, будут люди, которые научат пить из кружечки и будут читать сказки на ночь, утешат, когда очень захочется плакать.

Благотворительный проект «ВыЖИТЬ без мамы» воронежской общественной организации "Общие дети" существует уже 13 лет, и направлен как раз на обеспечение маленьких брошенных детей в палатах отказников. В частности, оплачивает работу нянечек, или как их с любовью называют – «больничных мам». Ежегодно через палаты отказников Воронежа и Воронежской области проходят более 400 детей, а это значит, что проект помог и поддержал более 5000 детей, оказавшихся в больницах без родителей и поддержки близких и родных. Это значит, что более 5000 маленьких людей слушали сказки на ночь, учились есть ложкой и натягивать на ножки непослушные колготки.

Каждая нянечка проводит в плате с малышами 8 часов в день, а это – 81 760 часов в год. Эти невероятные, с большим сердцем женщины, помогают, обнимают, утешают и обучают малышей, чтобы они не так остро и безнадежно чувствовали свое одиночество.

«Увы, мы не решаем глобальной проблемы сиротства в масштабах страны, - говорит руководитель проекта «ВыЖИТЬ без мамы» Артем Азаров. - Может быть, эта проблема и вовсе нерешаема. Но мы можем создавать такие условия для малышей в палатах отказников, чтобы они чувствовали поддержку, помощь и самое главное – внимание со стороны взрослых. Ведь жизнь маленького человека состоит из маленьких вещей: вовремя поднятая соска, вовремя поданная бутылочка с водой, вовремя протянутые руки, когда больно-пребольно ударился. Без этих мелочей ребенок чувствует совершенную беспомощность, одиночество и пустоту внутри. Задача проекта – научиться ЖИТЬ без мамы. Это большая беда и огромная трудность. Ведь проект не только про наших прекрасных «больничных мам», он и про все нужды детей в палатах отказников: от памперсов, игрушек, одежды до бутылочек, смесей и пустышек».

- Каждый день на работе, приходя к этим маленьким брошенным детям, я вижу, какая тоска живет в их глазах. Первое время я много плакала, - говорит няня Аня. – Я всем сердцем сочувствовала им и сопереживала, но не могла закрыть ту дыру, которая образовывается внутри каждого брошенного ребенка. И каждый раз я спрашивала себя: что же я могу, что же я могу? А потом вдруг поняла, что ведь здесь история не про глобальность. Здесь история про любовь и заботу. Здесь и сейчас. И я могу: я могу взять на руки, когда маленькому человеку просто хочется поплакать, могу почитать красивую сказку и построить смешной домик. А еще я могу научить натягивать непослушную колготку и держать ложку, и рассказать, что корова говорит «мууууу», а собака «ав-ав». Я могу быть рядом, когда никого рядом и нет. Вот, собственно, и вся миссия. Маленькая. Весьма простая. Но на мой взгляд – бесценно необходимая.

Сегодня проект существует исключительно на пожертвования людей, которым не безразлична судьба маленьких сирот. Эти люди – вокруг нас. И мы безмерно благодарно, что вот уже 13 лет мы вместе помогает малышам справиться. Справиться с одиночеством. И мы всегда искренне верим, что каждый из этих детей найдет свою семью, где у него будут все эти маленькие необходимые мелочи, а главное – большая любовь.