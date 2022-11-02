Дочь Дмитрия Маликова после расставания с хоккеистом Капризовым закрутила новый роман

Стефания Маликова. Фото: соцсети.

Несколько месяцев назад дочь Дмитрия Маликова пережила болезненный разрыв. 22-летняя Стефания рассталась с одним из самых завидных женихов России – хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым. Наследница певца встречалась с нападающим клуба «Миннесота Уайлд» около года. Но, увы, поддерживать отношения на расстоянии у пары не получилось. Капризов вернулся в США, а Стефания осталась в Москве. Говорят, инициатором разрыва был спортсмен.

Девушка долго приходила в себя после неудачного романа. Но сейчас она снова счастлива и влюблена. О новых отношениях дочери журналистам проговорился ее отец Дмитрий Маликов. Артист с гордостью рассказывал о том, что Стефания открывает в Москве свой первый бутик. По его словам, на свой бизнес дочь не взяла у него ни копейки. Стефания вложила в магазин гонорары от фотосессий и доходы от рекламы в соцсетях.

Рассказывая о начинании дочери, Маликов признался, что в скором времени у него может появиться зять. Имя и род занятий нового бойфренда дочери Дмитрий не раскрыл. Но признался, что уже успел познакомиться с возлюбленным Стефании. По его словам, встреча прошла «шикарно». А это значит, что музыкант полностью одобряет выбор дочери.

Несколько месяцев назад Стеша рассталась со звездой НХЛ Кириллом Капризовым. Фото: соцсети.

Стефания Маликова год назад закончился МГИМО. Но в итоге предпочла международным отношениям собственный бизнес. Во время учебы Стеша встречалась с Леонидом Груздевым - сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева. Хотя у нее обеспеченная семья, Маликова с 16 лет зарабатывает сама, снимаясь в рекламных фотосессиях.

Ранее артист говорил, что не хочет торопить дочку с замужеством и с рождением детей. По поводу внуков музыкант пока не переживает, ведь у него подрастает четырехлетний сын Марк. О том, что у Маликова и его жены Елены родился еще один ребенок, стало известно в 2018 году. Малыша супругам выносила суррогатная мать.

О новом романе дочери рассказал Дмитрий Маликов. Фото: соцсети.

Брак Дмитрия Маликова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. До свадьбы с женой в жизни артиста был только один громкий роман - с певицей Натальей Ветлицкой. Но с тех пор, как в конце 90-х он увлекся красавицей Еленой Изаксон, музыкант стал однолюбом. В 2000-м году Елена родила Маликову дочь Стефанию. После рождения дочки молодые родители поставили штамп в паспорте. Елена на семь лет старше мужа, но, несмотря на большую разницу в возрасте, их нежные отношения – пример для многих.