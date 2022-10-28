В Якутии телепроект «Будем вместе» помогает встретиться детям и их будущим родителям

Приемные девочки семьи Парниковых из Олекминского района ухаживают за цветами. Фото: предоставлено Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».

Вот лишь одна история встречи в эфире, которая сделала счастливыми всех ее героев.

Надежда и Иван Федотовы, вырастив родных детей, взяли из детского дома родных братьев четырех и двух лет. А спустя три года, когда мальчишки подросли и стали для них уже совсем родными, супруги увидели по телевизору в передаче «Будем вместе» видеоролик о двухлетнем Богдане.

«Мы сразу полюбили его, увидев в телепередаче», – сказала потом Надежда Ивановна о Богдане.

Федотовы, не раздумывая, отправились в Якутск из своего маленького и далекого от столицы села Хаты Нюрбинского района.

Ролик о Богдане сделали в Международном детском фонде «Дети Саха-Азия» в рамках телепроекта «Будем вместе», передача выходит в эфир Якутского национального телевидения (НВК «Саха») с 2013 года. Это единственный на канале проект, направленный на содействие устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Команда Фонда создает сюжеты о приемных семьях и ролики-видеопаспорта воспитанников детских центров, чтобы устроить их в замещающие семьи. В передаче «Будем вместе» Федотовы и увидели Богдана. Приехав в Якутск за мальчиком, они сразу пришли в Фонд «Дети Саха-Азия» и поблагодарили создателей телепроекта, которые очень обрадовались такому повороту событий — ребёнок едет в семью!

Богдан, впрочем, как и многие другие маленькие герои телепередачи «Будем вместе», стал любимцем Фонда, связь с семьей держится и по сей день.

- Первое интервью Надежда Ивановна дала нам сразу же после того, как семья привезла малыша домой в Хаты, а недавно мы снова поговорили с ней. Нынче будет год, как Богдан стал полноправным и любимым членом семьи Федотовых, - рассказывает команда проекта. - Братья и приемные родители очень любят малыша. Богдану сейчас три годика, он уверенно ходит, даже бегает, а для этого маме с папой пришлось самим много побегать-похлопотать, поискать хороших врачей, специалистов. И это несмотря на сложности, сопряженные с выездом в Якутск из далекого наслега (небольшого поселения), куда не летают самолеты и не ходят поезда.

«В первое время он очень неуверенно ходил, больше сидел, — вспоминает приемная мама дни, когда малыш только пришел в семью. — А сейчас даже бегает. Мы оберегаем его. Перед тем, как привезти его из Якутска, прошли обследование и лечение ножек в Центре охраны материнства и детства. Спасибо Ольге Михайловне за помощь! Она договорилась с врачами, чтобы Богдана быстро и без очереди обследовали в Якутске и сделали назначения. И потом мы также продолжили лечение, недавно прошли курс. Сейчас занимаемся с ним, наблюдаем и следим за здоровьем. За этот год Богдан заговорил, любит декламировать стихи. Начал ходить в садик. Для нас было счастьем, когда он сразу назвал нас мамой и папой. Радует, что братья приняли и полюбили Богдана. Увидев его впервые, они умилялись тому, какие у него маленькие ручки и ножки, и какой он сам маленький! Наш малыш очень дружелюбный. Все, что делает, получается у него забавно и мило».

В приемной семье Даниловых из Горного района все вместе стряпают пирожки. Фото: предоставлено Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».

В приемной семье Даниловых из Горного района все вместе стряпают пирожки. Фото: предоставлено Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».

Это не единственная история, когда приемные родители встречали своих будущих детей в телепередаче «Будем вместе».

«По данным на 1 сентября 2022, мы показали 504 ребенка, из них 211 детей устроены в семьи», – отметила исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.

Примечательно, что до того, как взять Богдана в семью, Федотовы как приемная семья с двумя маленькими детьми, были героями одного из выпусков телепередачи «Будем вместе» и делились своим опытом приемного родительства. Случилось это благодаря победам проекта «Будем вместе» в грантовых конкурсах «Православная инициатива - 2021» и Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Это позволило расширить географию съёмок: появилась возможность выезжать даже в отдаленные районы республики для сбора видеоматериалов о приемных семьях и воспитанниках центров помощи детям (ранее – детские дома).

Выезды уже состоялись в 9 районов республики: Амгинский, Жиганский, Ленский, Горный, Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Олекминский, Хангаласский. Тогда за короткое время из 49 детей, чьи видеопаспорта были показаны на НВК «Саха», 15 были устроены в семьи, нескольких удалось вернуть в кровную семью.

Именно в рамках проекта «Будем вместе» Фонд «Дети Саха-Азия» приехал снимать сюжеты о приемных семьях в отдаленное маленькое село Хаты с населением чуть больше 400 человек, и Федотовых показали на телеканалах Национальной вещательной компании «Саха». А чуть позже они увидели в эфире этой же телепередачи Богдана. Так проект «Будем вместе» стал мостиком между ребенком и его будущими родителями.

Съемки приемной семьи Григорьевых из Усть-Алданского района Якутии. Фото: предоставлено Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».

Телепередача «Будем вместе» и видеопаспорта детей еженедельно выходят на каналах НВК «Саха» и Якутия 24. Архив выпусков хранится и регулярно пополняется на видеоканалах Фонда «Дети Саха-Азия», ролики с видеопаспортами детей размещаются на сайте Усыновите.ру.