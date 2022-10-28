Суперсила помощи: «Семейные приемные ВОРДИ» помогают менять качество жизни детей и взрослых с инвалидностью

Фото: предоставлено ВОРДИ

Когда Ольге сказали, что ребенка из реанимации города Минусинска нужно везти в Красноярск и вызвали санавиацию, она сразу попросилась на борт. Мама ни на минуту не готова была оставить малыша.

«Но меня отказывались категорически брать и на борт, и в дальнейшем класть с малышом, - рассказывает Ольга. - Звонки в минздрав ничего не решили, хладнокровные и бессердечные тети твердили: вам в реанимацию нельзя».

По дороге в больницу Ольга написала в группу ВОРДИ. Расшифруем для читателей эту аббревиатуру - "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».

«Мне оперативно ответила председатель Наталья Марьяшина, скинула жалобу. Сразу позвонили из прокуратуры. И пока ждали санавиацию, вопрос был решен в мою пользу. Мы вместе, - рассказывает Ольга. – Я очень благодарна ВОРДИ!».

И подобных историй, когда общественники помогли людям с инвалидностью и их семьям, сотни по всей стране. Анна из Ленинградской области никак не могла получить компенсацию за технические средства реабилитации, которые купила сама. Два раза обращалась в Фонд социального страхования. Приходил отказ: мол, не хватает документов для компенсации, все, больше никаких объяснений.

«Перед подачей заявки в третий раз, я получила консультацию у специалистов ВОРДИ Ленинградской области, слова поддержки и заряд сил для дальнейших действий. И все получилось. Деньги пришли - справедливость восторжествовала!» - поделилась Анна.

Кажется, что эти люди из ВОРДИ – настоящие супергерои. Ну а как еще решить вопрос с местом в вертолете для мамы или добиться компенсации, в которой уже не раз отказали, если ты не обладаешь суперсилой? Уже много лет организация помогает сделать достойной жизнь семей, которые растят особенных детей и заботят о взрослых с инвалидностью, защитить их права. В 2020 году ВОРДИ запустила большую программу социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами 18+ «Семейные приемные ВОРДИ», чтобы стать еще ближе к людям в регионах. Это служба социального сопровождения семей. Проект поддержал Минтруда и выделил субсидию в 15 миллионов рублей на 2021-2023 года, также программа поддержана Фондом Президентских грантов и БФ «Абсолют помощь».

- Социальное сопровождение очень востребовано семьями социально-уязвимых категорий, - рассказывают в ВОРДИ. – Они нуждаются в консультационной, правовой и психологической помощи. После появления в семье ребенка с инвалидностью, ее жизнь коренным образом меняется. Семьи растеряны, не знают, как действовать, куда обращаться, какие услуги и льготы им положены. При этом часто информация об услугах ведомств в различных сферах жизни инвалида разрознена, проконсультировать могут только по конкретному вопросу, для решения другой проблемы, нужно обращаться к другим чиновникам и снова все по кругу. А учитывая, что семья с инвалидом маломобильна, все это превращается для нее в настоящее испытание.

Поэтому так важна помощь "Семейных приемных ВОРДИ" в режиме "одного окна". Работа приемных помогает семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, заботятся о взрослых с ментальной инвалидностью, защитить свои права, преодолеть социальную изоляцию, стать активнее - то есть помогает в целом повысить качество жизни таких семей.

Основные запросы, которые поступают от семей – это вопросы образования детей с ОВЗ, получение инвалидности, составление программы реабилитации, подбор технических средств реабилитации, сопровождение взрослых инвалидов, организация их сопровождаемого проживания и занятости, вопросы социальных льгот и выплат, оказания паллиативной помощи, повышения доступности школ, детских садов, поликлиники и так далее.

- Социальное сопровождение, в отличие от разовых консультаций, предполагает помощь семье в различных формах до того, как проблема будет решена, - объясняют в ВОРДИ. - Например, оформят инвалидность или обеспечат человека инвалидной коляской, необходимыми лекарствами и прочим.

В 2022 году "Семейные приемные ВОРДИ" уже действуют в двадцати регионах на базе региональных отделений с методической поддержкой Ресурсного информационно-методического центра ВОРДИ (Москва): это Астраханская, Тюменская, Московская, Ленинградская, Волгоградская, Новгородская, Свердловская, Вологодская, Самарская, Ульяновская, Белгородская, Орловская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский край, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Республика Крым и Республика Коми.

Еще 16 новых "Семейных приемных" развернули свою деятельность в 2022 году на волонтерских началах в Мурманской, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Курской, Новосибирской, Сахалинской, Тамбовской, Челябинской (город Снежинск), Ярославской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской республике, республиках Карелия и Татарстан, в Севастополе.

Обратиться в приемные родители могут лично, а также по бесплатному номеру 8800 250 4243. Чтобы автоматизировать процесс обработки обращений – а их поступает очень много - в работе службы была создана электронно-цифровая модель. Система позволяет написать свой запрос-обращение в "Семейную приемную" по ссылке с любого устройства, а само обращение поступает в работу в консультационный пункт (Семейную приемную) конкретного региона.

- На каждую семью, обратившуюся в службу, заводится карточка, в которой можно прикрепить документы, отображается вся история работы с обращением и выполненные специалистом действия по запросу семьи, семье автоматически отправляются сообщения на указанную почту по каждому шагу специалиста относительно его работы с обращением, - рассказали в ВОРДИ.

С начала проекта в "Семейные приемные" уже обратились около 22 тысяч человек, более 2,5 тысяч обращений поступило на горячую линию правовой помощи ВОРДИ. Общественники отмечают, что количество обращений родителей в службу в регионах стремительно растет. А качество работы приемных подтверждают десятки отзывов людей, которые называют работу "Семейных приемных" бесценной.

«Живём в Волхове (Ленинградская область). У нас в подъезде 2 инвалида-колясочника. Три года билась за инвалидные места на парковке у дома - безрезультатно. Осенью 2021 года обратилась в ВОРДИ и благодаря их помощи теперь у нас напротив подъезда 2 парковочных места со специальной разметкой и соответствующими знаками! Вопрос решился за 1,5 месяца. Спасибо им за поддержку!».

«Огромное спасибо "Семейной приемной ВОРДИ" за помощь в получении специальной коляски для моего сына. Из-за особенностей его заболевания он растет очень медленно, а когда ребенку выдали коляску, то оказалось, что она ему велика. Специалисты Семейной приемной на каждом этапе консультировали меня и, где нужно было, сопровождали лично в фонд социального страхования и медико-социальную экспертизу, помогали составлять заявления. В итоге нам удалось получить коляску в соответствии с нашими индивидуальными параметрами», - рассказала Наталья из Адыгеи.

«Хочется поделиться с вами нашей радостной новостью! Сегодня на маршрут вышел автобус, который будет возить детей-инвалидов до коррекционной школы поселка Ванино и обратно. 1,5 года велась работа и наконец-то чудо произошло! Большое спасибо за МО ВОРДИ Ванинского района и лично председателю Наталье Коваленко. Меняем мир вместе!» - благодарность Евгении из Хабаровского края.

Узнать подробнее о "Семейных приемных ВОРДИ" можно на официальном сайте проекта. В регионах, где нет пока Семейной приемной, можно обращаться в региональные отделения ВОРДИ, а программа обязательно будет расширяться по всей территории России.