Офис для мамы с бесплатной няней: в Краснодаре женщины в декрете меняют профессию без отрыва от ребенка

Проект «Мама работает» в 2019 году придумали две краснодарские мамы

Ноутбук на столе, а в сумке баночки с детским пюре и любимые игрушки малыша. Это необычный офис. Тут собрались мамы в декрете. Пока они занимаются с коучами, слушают лекции и получают новую профессию, малыши рядом – с ними няни. Услуги по присмотру за ребенком и весь цикл образовательных программ для женщин бесплатные. Это проект «Мама работает». В 2019 году его придумали две краснодарские мамы.

- Мы должны открыть проект в Краснодаре, чтобы помогать женщинам в декрете! – сказала Екатерина Гончарова, допивая капучино в кафе и качая свою новорожденную дочь на руках.

И у них получилось.

- Кроме энтузиазма у нас фактически не было ничего, - вспоминают организаторы проекта.

Но удалось найти помещение, собрать небольшую команду волонтеров. Сюда пригласили женщин с маленькими детьми. Каждая могла получить новую профессию, востребованную на рынке, консультацию от экспертов в разных отраслях. При этом на занятия можно было приходить с детьми – за ними во время лекций следила няня.

Проект становился масштабнее, и вот 3 февраля 2019 года в концертном зале Молодежного центра, на одной площадке, собрались уже более 250 мам с детьми, аниматоры, няни, представители администрации города, депутаты, общественники.

В социальных сетях количество подписчиков росло на глазах. Мамы стремились узнать, что за зверь такой эта «Мама работает»: репосты, отметки, непривычное слово «коворкинг» для местной аудитории. А коворкинги для мам между тем открывались в разных районах города. Они были с интернетом и няней для детей. Бесплатной няней для детей.

- Этот пункт был, пожалуй, самым волнительным для девушек проекта. «Мама работает» выиграл свой первый миллион рублей в конкурсе президентских грантов на реализацию обучения современным профессиям матерей, находящихся в декретном отпуске без отрыва от детей. Мы обучали SMM- направлению женщин в восемь потоков, курс «Сам себе риелтор» набирал группу за несколько часов после открытия регистрации. Днем и ночью мы отвечали на самый популярный вопрос: «Что? Правда бесплатно?!», - вспоминает Екатерина Гончарова, руководитель проекта «Мама работает» в Краснодаре, мама двоих маленьких детей.

В команде проекта появились администраторы, юрист, психологи, партнеры - стали работать с крупнейшим центром коучинга в России. Мамы в проекте с легкостью меняли старые профессии и осваивали новые. На глазах росли совершенно уверенные в себе и своих знаниях специалисты.

Появились «МамаФесты», огромное сообщество «Мам-мастериц» - участницы устраивают ежегодные ярмарки со своими уникальными товарами ручной работы.

- В 2021 году мы реализовали невероятную идею: первый швейный коворкинг для мам с детской комнатой. И снова выиграли грант на масштабирование проекта среди женщин. У мам был свой тьютор, он научил участниц шить базовые детские вещи, женскую одежду и постельное белье.

В октябре 2022 года команда проекта «Мама работает» запускает направление «Доброе швейное дело», где мамы смогут шить постельное белье не только для себя, но и для семей, которые приехали из ЛНР И ДНР. Планируется отшить порядка 2 тысяч комплектов, которые раздадут бесплатно.

- Есть ли у нашего проекта конечная цель? Конечно. Мы хотим, чтобы получилось не только с нами и у нас. Но и у каждой из вас. Материнство и дети - сильнейший стимул, чтобы изменить свою жизнь прямо сейчас. И чтобы каждый ребенок с радостью отвечал: «Да, моя мама работает!».

роект «Доброе швейное дело» - это бесплатные курсы шитья. Занятия пройдут в четырех швейных мастерских районах Краснодара:

- ул.Красноармейская 30 (Центральный р-н)

- ул.Гассия 13 (мкр.Гидростроителей)

- ул.Славная 17 (Западный обход)

- КМР

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