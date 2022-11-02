Магнитное поле Земли подтвердило правдивость событий, изложенных в Библии

Археологи нашли материальные подтверждения вторжения войск египетского фараона Шешонка в Израильское царство Фото: Александр МИЛКУС

Насколько достоверны события, описанные в Библии? С обсуждения этого вопроса начинался роман Булгакова “Мастер и Маргарита” и Берлиоз, призывавший не “ссылаться на евангелия как на исторический источник”, был показательно и жестоко наказан Воландом. Однако среди ученых вопрос историчности сведений, изложенных в Библии, до сих пор является дискуссионным. Недавно еще один из библейских рассказов получил подтверждение с помощью нового археологического подхода - реконструкции геомагнитного поля Земли.

Речь идет о военном вторжении в Израиль египетского фараона Шешонка. Об этом походе упоминается в Ветхом завете, также о победах древнеегипетского оружия рапортует надпись на стене храма Амона в Карнаке. Но материальных следов этой военной компании - разрушенных и сожженных городов - археологами найдено не было. Поэтому многие ученые полагали, что слухи о великой победе Египта были сильно преувеличены.

Фараон Шешонк приходился тестем царю Израильского царства Соломону. В качестве приданого своей дочери Шешонк подарил Соломону захваченный ханаанский город-государство Гезер. Город был лакомым кусочком, поскольку занимал выгодное положение на торговом пути из Египта в Месопотамию. Брачный союз с Соломоном был для египетского лидера важным политическим проектом. Это понятно хотя бы потому, что это был первый случай, когда дочь фараона была отдана замуж за чужестранца. Правда, согласно Библии у Соломона насчитывалось 700 жен и 300 наложниц. Но египтянка не затерялась в этой толпе. Ветхий Завет подчеркивает, что египетская царевна занимала при дворе Соломона исключительное положение. Для нее одной был выстроен отдельный дворец - предмет зависти всех остальных многочисленных жен Соломона.

Но, желая поддержки сильного Израильского государства, Шешонк в то же время готовился при случае нанести Соломону удар в спину. Фараон поддерживал и принимал у себя политических противников зятя, в частности, в Египте нашел убежище некто Иеровоам. После смерти Соломона Иеровоам, склонил к мятежу 10 северных израильских племен. Воспользовавшись политической нестабильностью, Шешонк двинул египетские войска на Иерусалим. Но они почему-то не оставили никакого следа на земле, а ведь многотысячное войско, сметающее все на своем пути, обязательно должно было где-то “наследить”.

Это обстоятельство ставило под сомнение историчность библейского текста. Группа ученых из Тель-Авивского Университета решила детально изучить археологические памятники той эпохи.

- Чтобы пролить свет на события 3000-летней давности, мы решили использовать еще один хронологический инструмент, - объясняет профессор Йоав Вакнин, ведущий автор исследования. - Дело в том, что метод радиоуглеродного датирования не обладает высокой точностью. Мы применили археомагнитный способ датировки, который способен восстанавливать хронологию с высоким разрешением - вплоть до года.

Метод археомагнетизма основан на удивительном физическом явлении. Дело в том, что многие археологические материалы содержат, так называемые, ферромагнитные минералы, например, магнетит. При нагревании до температуры 500-700 градусов такие породы навсегда “запоминают” направление и интенсивность магнитного поля Земли на данный момент. А поскольку расположение полюсов и интенсивность магнитного поля Земли постоянно меняется (ученые знают, как именно), то высчитать точную дату - это просто дело техники.

Какими артефактами пользуются эксперты в области археомагнетизма? Это керамика, обожженные кирпичи, или глина из очаговых ям. Израильские ученые для точной датировки отбирали сырцовые кирпичи, которые приобрели термостатическую намагниченность. Сырцовые кирпичи при производстве не подвергаются обжигу. В странах с сухим и жарким климатом топлива не хватает, его используют экономно, поэтому кирпичи просто высушивали на солнце. Следовательно, кирпич “запоминал” направление магнитного поля в момент большого пожара. Случаются конечно в городах и локальные бытовые пожары. Но когда множество артефактов в разных частях города дают одинаковый магнитный след, то это повод предположить, что мы имеем дело с разрушением города вражеской армией.

Израильские археологи изучали 20 выгоревших слоев разрушений, вскрытых на 17 археологических объектах. И пришли к выводу, что время датировки двух городов - Бейт-Шеан и Рехов - ранее были определены неправильно. Археомагнитный анализ однозначно доказывал, что эти два города были разграблены и уничтожены во время похода фараона Шешонка на Израильское царство около 925 года до н. э.

Таким образом, правдивость и историчность библейского текста получили вполне осязаемые археологические доказательства.