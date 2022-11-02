Стало известно, какие выплаты положены призванным в рамках частичной мобилизации. Фото: Александр БОЙКО

Сколько платят мобилизованным в России в 2022 году, рассказывает портал Объясняем.рф.

Всем, кто призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, положены выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Выплата начисляется с момента зачисления мобилизованного в списки личного состава воинской части. При этом не имеет значения, где находится эта часть. Выплаты мобилизованным в РФ осуществляются и за период обучения и подготовки. Если призванный по мобилизации военнослужащий попал в госпиталь, денежное довольствие ему также начислят за все время лечения.

Сроки и размеры выплаты мобилизованным в РФ определены соответствующим поручением президента Владимира Путина.

А вот зарплата по постоянному месту работы военнослужащему, призванному по мобилизации, выплачиваться не будет, потому что трудовой контракт с ним на время мобилизации приостанавливается. Не будут выплачивать и пенсию призванным в рамках частичной мобилизации военным пенсионерам. Мобилизованные получают денежное довольствие, которое складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности и надбавки за выслугу лет. За особые условия службы также возможна надбавка.

А вот если военный пенсионер не подлежит мобилизации, но вступает в отряд добровольцев, выплата пенсии ему не прекратится.

Чтобы без задержки получить выплаты мобилизованным в РФ, нужно в воинской части предоставить паспортные данные и ИНН. Допускается предоставление ксерокопии паспорта и выписки сервиса «Госуслуги» или личного кабинета сервиса nalog.ru.

Кстати, выплаты мобилизованным в РФ не могут перечислить родственникам военнослужащего. Денежное довольствие перечисляется только на банковский счет, принадлежащий самому мобилизованному. Оно облагается НДФЛ в размере 13 процентов, а отчисления в ПФР и ФСС с него не производятся.

И еще один момент. Если вам позвонят от имени сотрудников военкомата и попросят назвать номер банковской карты, ее CVV-код или другие данные якобы для обеспечения получения выплаты мобилизованному, помните, что с такой просьбой звонят мошенники. Военкомат также не рассылает СМС, цифры из которых якобы надо продиктовать звонящему.