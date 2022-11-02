Власти Испании предупредили иностранных туристов о возможных беспорядках в стране

Большинство протестов носят мирный характер, однако полностью исключить их перерастание в массовые беспорядки с применением насилия, к сожалению, нельзя. Фото: REUTERS

Власти Испании опубликовали предупреждение для иностранных туристов о возможном всплеске протестов и попросили отдыхающих быть крайне бдительными, поскольку беспорядки могут возникнуть в любое время и без предупреждения.

Причиной акций протеста, которые за последний месяц проходили в нескольких городах Испании, включая столицу королевства, Мадрид, связаны с ростом цен и падением уровня жизни граждан на фоне охватившего Европу кризиса. Вышедшие на митинги испанцы требовали повышения заработных плат и пенсий, которые не успевают за инфляцией.

В предупреждении говорится, что большинство протестов носят мирный характер, однако полностью исключить их перерастание в массовые беспорядки с применением насилия, к сожалению, нельзя.

Исходя из этого, туристам, которые стали свидетелями демонстраций или митингов, рекомендуют немедленно покинуть зону проведения акций и постараться уйти как можно дальше.

– Демонстрации, политические собрания или марши могут проходить в Испании практически без предупреждения, особенно в городах, – говорится в обращении.

Власти Испании, бюджет которой во многом зависит от внешнего туризма, прекрасно понимают, что путешественники, пострадавшие во время акций протеста, далеко не лучшая реклама для турбизнеса.