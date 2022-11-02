Поймана одна из самых разыскиваемых преступниц Европы

Вивиана Андреа Вальехо Гутьеррес – одна из самых разыскиваемых преступниц в списке полиции ЕС.

Правоохранителям Эквадора удалось задержать Вивиану Андреа Вальехо Гутьеррес – одну из самых разыскиваемых преступниц в списке Европейской полиции, также входящую в топ-10 беглецов, на которых охотится полиция Испании.

По мнению следователей, Гутьеррес причастна к торговле людьми, контрабанде наркотиков и отмыванию денег. Задержать ее удалось в рамках совместного расследования Испании, Колумбии и Эквадора.

Полицейские утверждают, что преступница организовывала вывоз гражданок Колумбии в Испанию по поддельным документам, а позже заставляла их заниматься проституцией, чтобы ввернуть ей долг за переезд. При этом, как утверждают следователи, изначально женщинам «выставлялся счет» на 1500 евро, который рос по мере проживания в Испании.

– Условия, в которых жертвы должны были работать проститутками, были жестокими, поскольку они должны были быть доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без права на отдых, – сообщили в испанской полиции.

После того, как делами Гутьеррес заинтересовались власти, она сбежала в Колумбию, а представители организованной преступной группировки помогли ей спрятаться в джунглях на границе с Эквадором, куда она периодически выезжала. В один из таких приездов Гутьеррес и была задержана в городе Мачала.