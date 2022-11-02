В Китае тысячи посетителей «Диснейленда» не выпускают из парка из-за коронавируса

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В китайском Шанхае власти приняли решение закрыть для посещений тематический парк развлечений «Диснейленд».

Ворота парка закрыли, невзирая на то, что в нем на этот момент находились десятки тысяч посетителей и многочисленный, обслуживающий аттракционы персонал. Все это произошло из-за того, что среди них были обнаружены инфицированные коронавирусом.

Чтобы выбраться из карантина, людям нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, его им нужно пройти на территории парка. Но мобильные лаборатории не в состоянии обслужить всех оперативно. Среди неожиданно запертых в империи Диснея – немалое количество детей.

Настоящими заложниками люди стали по причине политики т.н. нулевой терпимости к COVID-19, которой придерживаются власти Китая.

Уже не раз жители того же Шанхая оказывались запертыми в офисных небоскребах, торговых и развлекательных центрах.

А тамошний «Диснейленд» ровно год назад, 1 ноября 2021 года также был экстренно закрыт, и в ловушке тогда оказались более 30 тыс. человек.