Очередные досрочные выборы в Израиле принесли победу Нетаньяху

Триумфатором выборов в Израиле можно считать Биньямина Нетаньяху: его партия набрала от 30% до 33% голосов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле прошли очередные, пятые за последние 3,5 года досрочные выборы в парламент страны (Кнессет).

После закрытия избирательных участков в израильских СМИ начали появляться первые результаты экзитпулов, которые единогласно отдают победу партии «Ликуд» под руководством экс-премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Согласно подсчетам, на участки пришли 72,1 % избирателей – это самый высокий показатель с 1999 года. Похоже, что израильтянам надоели частые выборы, и они решили однозначно высказать свое мнение относительно кандидатов.

Относительно распределения голосов различные источники, в том числе и проводившие опросы, дают похожие данные. И все единодушны в одном – победа за «Ликудом» Биньямина Нетаньяху: его партия набрала от 30% до 33% голосов.

На втором месте – партия «Еш Атид» нынешнего премьера Яира Лапида, которой отойдет 22%-24% голосов.

Следом с большим отрывом идут «Религиозные сионисты» – «Еврейская сила», набравшие 12-15%. Далее – еще 8-10 партий, преодолевших барьер в 3,25%.

Сенсацией стали необычно низкие показатели левой партии «Авода», ведущей свою историю чуть ли не с момента основания Израиля. Заметно подрастерял симпатии избирателей и Авигдор Либерман (партия «Наш дом – Израиль»), в последние годы претендующий на звание рупора русскоязычной общины.

Всего же в выборах принимали участие 40 различных партий и объединений, едва ли треть из которых будет в дальнейшем представлена в парламенте.

Эксперты допускают, что по результатам выборов Нетаньяху вполне может вернуться в кресло премьера, но как и с кем он будет создавать коалицию – пока неясно.