Биньямин Нетаньяху празднует победу на выборах в кнессет. Фото: REUTERS

Запад считает «либеральную демократию» единственно верной моделью, но порой она заводит в тупик. В Израиле уже четыре года продолжается внутриполитический кризис. Причина банальна: в одну телегу тут раз за разом пытаются впрячь даже не лебедя, рака, и щуку, а ещё более разнородных персонажей. Партии евреев и партии арабов (в одной стране живут два народа), религиозные ортодоксы и сторонники гей-парадов, националисты и коммунисты. Ни одна из этих калейдоскопических сил не может набрать хотя бы 25% голосов — поэтому для формирования правительства приходится создавать неустойчивые союзы.

Члены таких коалиций терпеть не могут друг друга — но общего противника, консерватора-тяжеловеса Биньямина Нетаньяху, они ненавидят ещё больше. Тот первый раз возглавил Израиль ещё в 1996 году, став этаким «Трампом до Трампа». Запомнился гремучей смесью популизма, ярких выступлений и жёстких мер. Вдобавок, Нетаньяху поддерживал строительство еврейских поселений на арабских территориях, за что и стал врагом либералов. Во внешней политике придерживался прагматизма — а посему, вопреки западным санкциям, укреплял партнёрство с Россией. Рассказываем, каковы итоги парламентских выборов в Израиле 1 ноября 2022 года.

Итоги парламентских выборов, прошедших в Израиле 1 ноября 2022 года

Оппоненты шли на немыслимые ухищрения, пытаясь отстранить «Биби», как его ласково называют. Последний раз это удалось в прошлом году. На «очередных внеочередных» выборах его сменил рыхлый союз аж из восьми разных партий — от арабов-исламистов до евреев-либералов (повторим, это Израиль, тут своя политическая атмосфера). Но после того, как «альянс кого угодно» победил с перевесом в одно кресло, случилось ожидаемое: «лебедь, рак и щука» передрались уже между собой. В апреле сего года одна из 120 депутатов Кнессета, Идит Сильман, вышла из правящей коалиции — этого оказалось достаточно, чтобы та потеряла большинство и потребовались ещё одни выборы.

И вот 1 ноября 2022 на Святой Земле вновь открылись избирательные участки. На сей раз — хоть и неустойчиво, но иначе тут не бывает — победил блок правых во главе с Нетаньяху. Правда, им ещё предстоит распределить министерские портфели и сформировать правительство. На что могут уйти долгие недели, а если союзники не договорятся, то этот альянс рухнет так же, как его оппоненты — и… правильно, понадобятся новые выборы.

Но вот почему многие израильтяне всё-таки решили поддержать старого и проверенного «Биби» — понятно. Уходящий премьер-министр Яир Лапид перед самыми выборами подписал скандальное соглашение о разделе морского шельфа с соседним Ливаном, что многие сочли «неоправданными уступками» и «сдачей интересов». Причём это решение даже не выносилось на голосование в Кнессет — вероятно, Лапид понимал, что его там просто зарубят.

Наконец, либералы из теперь уже прошлого правительства слишком сильно любили с Киевом. Так, недавно министр по делам диаспоры Нахман Шай публично требовал «начать поставки вооружений для Украины» — выступать с опровержением пришлось лично министру обороны Бенни Ганцу. В ответ Незалежная истерично требовала поставить ей системы ПВО, в том числе и последние разработки, которые Израиль не экспортирует. А вскоре после этого Киев… поддержал одну из антиизраильских резолюций в ООН.

Уходящий премьер Яир Лапид перед самыми выборами подписал скандальное соглашение о разделе морского шельфа с Ливаном, что многие сочли «неоправданными уступками». Фото: REUTERS

Неудивительно, что явка на ноябрьские выборы оказалась крупнейшей с 2015 года — израильтяне «голосовали ногами», требуя хоть какой-то стабильности. Если 73-летнему «старине Биби» удастся вновь стать премьером, во внешней политике «государства шестиконечной звезды» вероятны перемены: новое сближение с Москвой и прекращение заигрывания с Киевом. Хотя бы потому, что поддержка откровенно неонацистского режима слабо соответствует реальным интересам еврейского государства.