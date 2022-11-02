ФСБ предотвратила взрывы ЛЭП в Крыму

Сотрудники Федеральной службой безопасности России продемонстрировали кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали лишить жителей Крыма электричества.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России продемонстрировали кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали лишить жителей Крыма электричества.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 44-летний гражданин Украины завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма», - сообщили в ФСБ России.

По оценкам специалистов-энергетиков, в случае повреждения опор ЛЭП без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.281 «Приготовление к диверсии» и ч.1 ст.222.1 «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы.

Проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории России.