Америка больна: В США вспышка сразу трех вирусов

Тридемию зафиксировали эксперты CDC в США Фото: Shutterstock

Мы еще не забыли пандемию (когда ковид единолично властвовал на планете), а эксперты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) фиксируют тридемию: в штатах одновременно растет заболеваемость гриппом, COVID-19 - нового подвида «омикрона» «Цербер» ( BQ.1.1) и респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ).

О том, что растет число детей с РС-вирусом в Европе, мы уже писали, но вот и в штатах стали фиксировать рост госпитализации детей с РСВ. Ковидный «Цербер» поражает жителей Нью-Йорка и Калифорнии. «Цербер» распространяется быстро - удвоение новых случаев происходит каждые 10 дней. Ну и грипп начался раньше, чем там раньше, чем обычно (не в ноябре-декабре, а уже в октябре).

Как сообщает Роспотребнадзор РФ, у нас пока все тихо, заболеваемость не только не растет, но даже уменьшается: гуляют стандартные осенние вирусы — риновирусы, парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и др. Изредка (единичные случаи) выявляют вирусы гриппа A (H1N1, H3N2), B. Но уже есть и первые случаи заражения новыми штаммами «омикрона» «Цербером» и «Тифоном».

Как рассказал KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, «Мир вступили в новый период эволюции коронавируса SARS-CoV-2, когда между собой будут конкурировать множество вариантов, вышедших из «омикрона». При этом несколько сильных вариантов будут периодически передавать лидерство друг другу».

Так что не стоит забывать о прививках, они по-прежнему самый эффективный вариант защиты от тяжелого течения болезней и возможных осложнений.