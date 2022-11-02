Глава МВД наградил полицейских, рисковавших жизнью при спасении россиян

В преддверии профессионального праздника министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии профессионального праздника (10 ноября - День полиции) министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших.

«Эта встреча – еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных Присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч – ведомственных. Молодым специалистам, слушателям и курсантам наших образовательных организаций есть на кого равняться», - сказал на встрече министр, и обращаясь к награжденным, отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан – не просто важнейшая задача органов внутренних дел, а смысл их работы.

«На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей. Полицейские стали победителями в схватках с пламенем пожаров, бурлящими горными реками, коварным льдом водоемов… Презирая опасность, они приходили на помощь людям, противопоставив вызовам стихии свои знания, опыт и неравнодушные сердца», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Государственных наград – медалей «За спасение погибавших» – удостоены 10 сотрудников органов внутренних дел. Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены 17 сотрудников и работников ведомства. Медалями МВД России «За доблесть в службе» – трое.

За каждой наградой, благодаря оперативным действиям награжденных полицейских – вот несколько историй со счастливым финалом:

СПАС МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ

Начальник тыла МО МВД России «Сокольский» Вологодской области майор внутренней службы Денис Котомин вместе с коллегой майором полиции Андреем Кульчицким вошел в охваченный огнем дом, нашел маленькую девочку и вынес ее в безопасное место.

ВЫТАЩИЛ УТОПАЮЩИХ В МАШИНЕ

Заместитель начальника ОМВД России по Беляевскому району Оренбургской области майор полиции Александр Крюковский спас людей из тонущего автомобиля. Потом с помощью специального оборудования поднял затонувшее транспортное средство на поверхность.

ОСТАНОВИЛ ВООРУЖЕННОГО БЕЗУМЦА

Инспектор мобильного взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по району Новокосино г. Москвы лейтенант полиции Николай Коновалов в составе экипажа патрульно-постовой службы полиции в считаные секунды прибыл к дому, где вооруженный мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона 13-го этажа. Офицер перелез через соседний балкон, проник в квартиру и обезвредил злоумышленника. В это же время его напарник с сотрудниками МЧС взломали входную дверь квартиры, вошли внутрь и взяли на руки маленькую девочку. В результате происшествия она не пострадала и была передана маме, а мужчина доставлен в отдел полиции.

ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ ТУРИСТАМ

Спасенные старшим оперуполномоченным ОСН «Гром» МВД по Республике Дагестан старшим лейтенантом полиции Магомедханом Гаджимагомедовым туристы назвали его ангелом. «Мне казалось, что это был последний день в моей жизни. Но вдруг появился ангел в голубой рубашке. Он нас спас, нашу лодку приткнул к берегу. «Дай Бог ему здоровья и всем его близким», – говорят участники спортивного сплава по горной реке, рафт которых бесконтрольно уносило быстрым течением, пока на его пути не встал полицейский.

ПРИНЯЛ УДАР ЛИХАЧА НА СЕБЯ

Старший инспектор ДПС УМВД России по городу Череповец старший лейтенант полиции Сергей Круглов предотвратил наезд транспортного средства на пешеходов. Полицейский заметил в зеркало заднего вида, что по соседней полосе к пешеходному переходу, не снижая скорости, приближается автомобиль. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей Круглов развернул патрульную машину, перекрыв дорогу нарушителю, и принял удар на себя.

ВЕРНУЛ К ЖИЗНИ УТОНУВШЕГО МАЛЫША

Инспектор ДПС МО МВД России «Каменск-Уральский» Свердловской области лейтенант полиции Римас Субачюс, находясь на озере, заметил под водой неподвижного четырехлетнего ребенка, бросился к нему, вынес на берег и оказывал первую помощь до приезда медиков.

НАШЕЛ ТОНУЩИХ ДЕТЕЙ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Полицейский (кинолог) ОМВД России по Полтавскому району Омской области старший сержант полиции Янык Лауденшлегер - спустился в шахту канализационного люка и вытащил оттуда двоих маленьких мальчиков. Счет шел на секунды, так как дети уже скрылись под водой.

ОТБИЛ У БЕШЕННОЙ СОБАКИ ДЕВОЧКУ

Старший оперуполномоченный группы ЭБиПК МО МВД России «Суксунский» Пермского края майор полиции Игнат Ковалев - бросился на помощь 6-летней девочке, на которую напала разъяренная собака. Схватив пса за ошейник, полицейский оттащил от ребенка, однако животное вцепилось зубами в его руку. Превозмогая боль, Игнат Ковалев прижал собаку к земле и связал подручными средствами.

СОХРАНИЛ ЖИЗНЬ ПОТЕРЯВШЕМУ СОЗНАНИЕ ПЛОВЦУ

Командир роты полка ДПС УМВД России по г. Владивостоку майор полиции Алексей Бедовый - в условиях штормового ветра и высоких волн сумел вплавь добраться до утопающего, который уже был без сознания, и вытащить его на берег.

ВЫТАЩИЛ ДЕВОЧКУ ИЗ-ПОДО ЛЬДА

Полицейский ОР ППСП УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга сержант полиции Дмитрий Ходкевич добрался до полыньи, в которую на тюбинге съехала трехлетняя девочка, сумел вытянуть малышку на лед.

УБЕРЕГ ОТ ГИБЕЛИ СПОРТИВНУЮ КОМАНДУ

Командир отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Ульяновской области полковник полиции Абдулхалик Юнусов и старший оперуполномоченный того же подразделения старший лейтенант полиции Кирилл Крикунов, возвращаясь из служебной командировки, на федеральной автодороге «Каспий», около села Садовое Республики Калмыкия, стали свидетелями ночного ДТП. В пассажирский автобус, в котором находилась детская спортивная команда из Волгограда, врезался грузовой автомобиль, перевозивший железобетонные плиты. Одна из них сползла на автобус, угрожая придавить пассажиров. Полицейские приняли необходимые меры для эвакуации находившихся внутри автобуса граждан, среди которых было 16 детей, и организовали их перевозку в Волгоград, где передали родителям.

СПАС В МОРЕ МАТЬ С РЕБЕНКОМ

Старший инспектор ДПС УМВД России по Севастополю старший лейтенант полиции Борис Копин - заметил и вынес на берег моря потерявшую сознание молодую женщину и ее маленькую дочь.

ПРЕДОТВРАТИЛ ТРАГЕДИЮ НА ПЛАТФОРМЕ

Медалью МВД России «За доблесть в службе» также награжден полицейский отделения ППСП ЛОП на станции Коноша Вологодского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по СЗФО старший сержант полиции Юрий Денисов, который мгновенно вытащил на платформу сорвавшегося под движущийся поезд гражданина и тем самым предотвратил трагедию.