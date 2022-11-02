Алла Духова — о большом концерте в Кремле: «Получить представление о «Тодесе» можно только увидев нашу сольную программу»

Основатель и худрук балета «Тодес» Алла Духова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для большинства россиян осень — довольно унылая и грустная пора: дожди, опавшие листья и прочие катализаторы меланхолии заставляют скорее забыть яркое лето и мешают подготовиться к первому снегу. Но у Аллы Духовой все наоборот — прославленный хореограф готовится к выпуску новой постановки в театре «Тодес», личному дню рождения (29 ноября) и масштабному концерту своего коллектива в Кремле — 4 ноября в честь 35-летия «Тодес». В связи с этим «КП» решила расспросить Аллу Владимировну про предстоящие премьеры, особенности управления гигантским коллективом молодых людей и, разумеется, любимой внучке Софье.

- Алла Владимировна, 4 ноября вашему коллективу предстоит взять Кремль. Чем намерены удивлять?

- Это будет масштабный концерт к 35-летию нашего театра балета. Покажем лучшие фрагменты из всех спектаклей «Тодеса», а еще новой постановки, которую никто до сих пор не видел. Танцевать будут звезды и солисты коллектива. То есть вместо певцов выступят только артисты «Тодеса», танцовщики. Мы решили сделать именно такой формат, потому что полноценное представление о нашем театре можно получить только посмотрев сольные программы и спектакли. Прозвучит странно, но у некоторых даже нет достоверного представления о «Тодесе». Так что 4 ноября в Кремле в этом качестве и выступим.

- Почему зритель должен прийти?

- Это очень зрелищный концерт, на который мы потратили очень много сил. Молодая энергия, сила, красота, яркие, очень яркие впечатления.

Фото: Личный архив

- Насколько трудозатратна такая постановка?

- 150 человек — это только труппа концерта. А еще в такого рода крупных шоу участвуют и победители наших батлов.

- Каких именно?

- Мы регулярно проводим конкурс среди тех, кто танцует хип-хоп в наших школах (а их 120) — соревнуются все студии и победившая как раз выступит на юбилейном концерте. Это будут ребята из школы из Марьино (юго-восток Москвы). Именно они выиграли конкурс в этом году и поэтому удостоились чести выступить в Кремлевском концертном дворце.

- Вы упомянули и фрагменты новой постановки. Что это за спектакль?

- Премьера состоится в декабре. Абсолютно новая программа. Все секреты не расскажу, могу сказать, что постановка будет захватывающей и интересной.

Фото: предоставлено организаторами

- Понятно. Давайте возьмем чуть шире. Примерно всю жизнь вы занимаетесь танцами, балетом. Вопрос может показаться необычным, и все же: почему еще до сих пор это не надоело? Ведь вы наверняка весьма обеспеченный человек, могли бы позволить себе почивать на лаврах.

- Когда занимаешься балетом постоянно, сформировывается такой коллектив, который становится семьей. Команда растет и творчески, и во всех отношениях, и от этого невозможно оторваться. Это питает такой хорошей, правильной, молодой энергией, что ничего другого и не хочется. У нас огромное количество молодых учеников, студии, дети — это потрясающе. Почему я этим занимаюсь? Люблю. И увлечена этим. Даже не могу найти другого ответа.

- За 35 лет руководства труппой как изменился ваш подход? Раньше, как вы говорили, приходилось снимать по ползарплаты за запах алкоголя.

- Что касается дисциплины, ничего не изменилось: сухой закон, нельзя опаздывать на репетиции, на концерты. Требования абсолютно нормальные — честно работай и не опаздывай. Мне кажется, это просто. А если кто-то продолжает, как мы аккуратно говорим, мудрить (смеется), то назначается штраф. Раньше, конечно, я была пожестче и штрафы были крупнее. Теперь стала более гуманнее, но ведь и мне от этого всего неприятно. Думаете, есть удовольствие выписывать штрафы? Это больно для всех.

Фото: предоставлено организаторами

- И часто такие ситуации возникают?

- Редко. Все потому, что за годы работы сформирован хороший костяк, старички, которые объясняют молодым и новичкам, как нужно работать, вести себя и чего делать не надо. Некая опека. Практически как в большой семье. Так что не помню, честно говоря, когда последний раз штрафовала за дисциплинарные нарушения.

- Семья семьей, все это звучит тепло и уютно, но есть же и конкуренция. В балете вот могут и крошки стеклянной в пуанты сыпануть...

- Ой, это ужас. В голове не укладывается. Когда первый раз услышала подобное, подумала, что такого не бывает. Не может быть таких ситуаций! Однако бывает. Конечно, и у нас ребята расстраиваются, когда стоят не в первой линии (особо почетные места на сцене для ведущих артистов балета — Авт.), или соло не получили. Это бывает. Но у нас здоровая конкуренция, все знают — все распределяется по справедливости. В зависимости от самоотдачи. Если ты виртуозно танцуешь, трудишься, полностью отдаешься делу, то успех обеспечен. Неминуем буквально. Ребята знают, что я взглядом выхватываю: оп, хорошо стал работать, и тут же вывожу этого артиста в первую линию, ставлю на него соло. Так что все зависит исключительно от отношения к делу, а не из-за интриг.

- Несмотря на то, что часто зовут, вы не очень часто бываете на ТВ. Не были в шоу «Танцы», к примеру. Почему так? Низкий жанр?

- Нет, дело в другом. Вот сейчас меня тоже звали в шоу на НТВ в жюри. И я просто не смогла совпасть по времени, по графику. Я же все время в зале, работаю. А съемки в жюри отнимают много времени. Конечно, я рада, когда случаются телепроекты (ученик Духовой Ильдар Гайнудтинов выиграл проект Dance Революция, теперь он солист не только «Тодеса», но и Большого театра — Авт.), после них сразу идет приток людей в студии. Это популяризация жанра, прекрасно.

Фото: предоставлено организаторами

- А «Ледниковый период»?

- Тоже звали. Когда есть время, всегда там появляюсь.

- Проект «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, как говорят, долго бегал за вами.

- Да, это правда. Сколько они существуют, я всегда бегала от них, честно могу сказать (смеется). Но в какой-то момент стало неудобно обещать и не приходить. Решилась. Вообще, мне тяжело отказывать людям. Так пришлось выбрать время. Случилась хорошая милая беседа, теплая передача, ничего криминального не было (проект славится откровенными признаниями — Авт.).

- А можете вспомнить самый дикий или странный случай из приглашений «Тодеса» на частные мероприятия?

- Было приглашение от представителей Моргенштерна (иноагент) станцевать у них на свадьбе с голыми попами, к примеру. Естественно, нет. Или топлес — знаете сколько раз предлагали? Нет, конечно, это недопустимо. Даже не обсуждается.

Фото: предоставлено организаторами

- Насколько высокие гонорары предлагали?

- По-разному. Иногда очень высокие. Но, вы поймите, «Тодес» — это не машинка по зарабатыванию денег, мы часто работаем бесплатно. На съемках ТВ, на важных концертах, по дружеским соображениям или когда решили пойти навстречу тем, у кого с бюджетом не очень. Можно сказать, что 50% нашего состава выступают бесплатно. Это мало кто знает. Так что если предлагают заработать, почему бы нет.

- И все же. Несколько миллионов рублей?

- Каждый раз по-разному. Зависит от численности состава.

- Как появляются новые идеи для номеров и программ? Они же не могут повторяться.

- Вдохновляюсь всем, что случается в жизни: музыка, фильм, красивое животное, состояние легкой влюбленности, жизненная ситуация. Ориентируюсь на мурашки.

- А общение со внучкой?

- Конечно, конечно! Если видите милоту в номерах «Тодеса», то это точно навеяно общением с Соней.

- Часто удается видеться?

- Как только выпадает свободное время. Стараемся на выходных. Но ведь у нее тоже непростой график (смеется): учится, занимается в «Тодесе». Поэтому больше всего люблю летние каникулы — собираемся на даче, где можно провести побольше времени вместе. Получаю от этого большое удовольствие.

Фото: Личный архив

- Как оценивать родную внучку в «Тодесе»? Неужели вы объективны?

- А как же? Еще как. Соня очень эмоциональна. Всегда светится. Может стоять в четвертом ряду, а ее все равно видно. Сияет, как солнце! На всю сцену. Может, техники пока не хватает, может, кто лучше танцует в группе, но ее видно отовсюду — это факт. Но если я вижу огрехи, конечно, обращаю на это внимание. У нас все честно. Никогда не скажу, что она лучшая в группе. Яркая? Да, самая яркая.

- Наверно, не будет преувеличением сказать, что «Тодес» в том числе заменил вам семью. Вот Людмила Зыкина тоже пожертвовала личной жизнью из-за тотального погружения в профессию. Это сложно, когда остаетесь наедине с собой?

- Если влюблен в свою работу, то почему нет? И потом дети со мной, внучка тоже, мы живем прекрасной большой семьей. Есть сестра и племянники. Друзья рядом. «Тодес» — тоже мой ребенок — со мной. Не чувствую, что пожертвовала чем-то ради профессии. Единственное, сожалею, что Вовку (старший сын, ему сейчас 27 лет — Авт.), которого оставляла в Риге с сестрой Полиной, пока ездила и работала в Москву — неделю там, неделю тут — надо было брать с собой, конечно. Ничего страшного, мотался бы со мной по залам и закулисьям. Зато был бы все детство рядом. Хотя у Полины ему было прекрасно и весело. Просился к ней, скучал. Но тогда мне надо было настоять и не идти у него на поводу — ему очень нравилось оставаться в Риге.

А остальное сложилось абсолютно нормально. Я с семьей и любимой работой.

Фото: предоставлено организаторами

- То есть замуж не хочется?

- Нету желания, простите (смеется). Замуж не хочу. Но зарекаться нельзя. Вдруг что-то случится, встречу единственного на планете? Правда, не очень в это верится. И я совершенно об этом не думаю.

Где смотреть: 4 ноября, Государственный Кремлевский дворец, театр Аллы Духовой «Тодес. Лучшие номера»