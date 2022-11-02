Россия и Белоруссия сформировали «единое оборонное пространство»

Глава военного ведомства акцентировал внимание коллег на «попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО»

«Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией» - такими словами начал свое обращение на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии министр обороны Сергей Шойгу,

Министр заявил, что киевский режим все чаще прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита.

«Но всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того – поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например – провокации в отношении Запорожской АЭС», - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства акцентировал внимание коллег на «попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО»: «Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику».

Шойгу напомнил, что в конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока (НАТО), где Российская Федерация названа «главным источником угроз безопасности».

«В связи с этим Альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более тридцати тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», - подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь. И в этих условиях «Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства».

Коллеги уделили на встрече внимание вопросам подготовки войск и повышению их боевых возможностей. По словам министра с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия «боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск» и формированию «единого оборонного пространства».

«Принята общая Военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также Единая система противовоздушной обороны», - сообщил Шойгу, и пояснил, что важнейшим координирующим механизмом двустороннего российско-белорусского взаимодействия в военной сфере стала совместная Коллегия.