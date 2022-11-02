SKYWELL презентовал электрокроссовер ET5 в своем первом сити-шоуруме

SKYWELL ET5 – среднеразмерный электрический кроссовер премиум-класса. Его точные габариты составляют 4698 х 1908 х 1696 мм при колёсной базе 2800 мм. В движение автомобиль приводит электромотор на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.) и крутящим крутящем моментом 320 Нм. Время разгона до 100 км/ч составляет 7,9 секунд. Тяговая батарея SKYWELL ET5 ёмкостью 71.98 кВтч производится в сотрудничестве с компанией Farasis Energy, частично принадлежащей Daimler Group. Дальность хода электрического кроссовера по европейскому циклу WLTP составляет 400 км. Зарядный разъём SKYWELL ET5 соответствует европейскому стандарту CCS2, наиболее распространенному в России. На данный момент к заказу доступны две комплектации SKYWELL ET5: COMFORT и LUXURY. Их цены соответственно равны 4 480 000 и 4 980 000 рублей. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150,000 км, а на батарею – 8 лет или 150,000 км.

До конца текущего года дилерская сеть SKYWELL будет состоять из 20 центров в 16 городах-миллионниках. В планах дистрибьютора расширить партнерскую сеть в следующем году до 30 дилерских центров.

Первый в России сити-шоурум дает посетителям возможность познакомиться с модельным рядом, философией и историей автомобильного бренда SKYWELL. Кроме того, это пространство открыто для диалогов с автомобильными экспертами и медийными гостями. Оформить предзаказ на автомобиль можно как в сити-шоуруме, так и на официальном сайте марки - www.skywellauto.ru. В следующем году модельный ряд SKYWELL пополнит гибридный кроссовер.

Компания SKYWELL – высокотехнологичный производитель электрических и гибридных автомобилей, основанный в 2017 году. Историю компании правильно отсчитывать с 1988 года, момента появления SKYWORTH – создателя умной бытовой техники. С 2011 года компания занимается производством электрических автобусов, тракторов, тягачей, малотоннажных грузовых автомобилей. В 2021 году в Китае дебютировал пассажирский электрокар SKYWELL ET5. Он уже вышел на рынки 45 стран, среди которых Германия, США, Канада, Испания, Турция, Израиль. В 2022 году на рынке Китая появился второй автомобиль бренда – SKYWELL HT-I. К 2025 году компания планирует представить 14 новых автомобилей и вывести продажи на уровень 250 тысяч автомобилей в год.