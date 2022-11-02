Никита Семаков: «Мобильное приложение сможет предупреждать вас о мошеннических операциях»

После серьезного обвала российского рынка индекс Мосбиржи начал демонстрировать уверенный рост: более, чем на 10 процентов. В связи с этим, спрос на мобильные приложения для инвестиций снова начал расти. Банки соревнуются за то, чтобы предложить клиентам лучший продукт в этой сфере. Среди множества предложений, будущее за комплексными решениями. Одно из таких - ИТ-разработка Никиты Семакова - руководителя iOS-отдела крупнейшего банка страны. Являясь одним из самых успешных iOS разработчиков в России, который реализовал огромное количество значимых проектов, он предложил пользователям в едином приложении совершать все финансовые операции, в том числе инвестирование. Этот прорывной продукт был признан лучшим на престижном конкурсе "Финансовая элита России 2020" в категории "Старт года в сегменте сервисов для инвесторов". Помимо этого, Никита Семаков, руководил созданием ещё более 10-ти успешных мобильных приложений, благодаря которым компании-заказчики получили высокие финансовые результаты и повысили узнаваемость. Ученый и член жюри престижной премии Digital Leaders Awards, рассказал о том, как новое приложение облегчит жизнь инвесторам.

– Никита, под вашим руководством команда iOS-разработчиков выпустила уникальное мобильное приложение для инвестирования -по сути, единый инструмент для всех операций. Расскажите о нем.

– Мы с командой действительно пошли дальше, чем наши конкуренты: решили создать еще более комфортный для клиентов сервис. Не нужно дополнительно что-то скачивать — инвестированием можно заняться в уже существующем мобильном приложении: можно открыть брокерский счет, проводить все финансовые операции по инвестированию, получать аналитику от экспертов и пользоваться услугами робота-инвестиционного советника, который поможет создать индивидуальный портфель с учетом целей и рисков. Таким образом, клиенты банка получили возможность использовать максимально широкий спектр инструментов для инвестирования внутри мобильного iOS приложения.

– Насколько я знаю, Вы полностью руководили процессом, от обучения новых сотрудников до создания ключевых модулей. Кроме того, вы предложили ряд рационализаторских решений, сыгравших решающую роль в создании продукта. Они касались оптимизации процесса, верно?

– Верно. Во-первых, мы создали, согласовали и использовали унифицированные небольшие мастер-компоненты, или, проще говоря, составные части, из которых складывается целая картинка на экране мобильного приложения. Мы брали уже готовые элементы из библиотеки компонентов. Таким образом, удалось сократить много времени на разработку. Во-вторых, как руководитель проекта, я принял решение отказаться от нестандартных элементов iOS-приложений, заменив их стандартными от компании Apple. Привычный для многих пользователей дизайн интерфейса помог им быстрее ориентироваться в приложении, ну а нам опять же сэкономить время на разработке.

Третье, что я предложил — создать систему согласования работы дизайнеров и разработчиков, чтобы быстро исправлять неточности, получать обратную связь и вносить дополнения. Но, пожалуй, самая главная инновация — вынести бизнес-логику приложения из фронтенд систем на бэкенд. Таким образом, вся информация хранится в одном месте, у нас нет дублирования в iOS-приложении, Android-приложении и Web. Это важно, потому что таким образом снижается вероятность ошибок.

Еще один момент, необходимо было создать гибкую архитектуру, способную меняться, совершенствоваться, так как дополнения появляются постоянно. Но при этом система должна быть устойчивой, чтобы обеспечивать ее надежность. Думаю, мне удалось соблюсти этот баланс.

– В прошлом году клиенты банка открыли 67,5 тысяч новых инвестиционных счетов через мобильное приложение. Похоже, пользователи оценили удобство вашего продукта. Как вы сами оцениваете успех?

– На мой взгляд, да, пользователи оценили удобство и универсальность инструмента. Чтобы добиться этого, мы создали несколько наборов экранов в приложении, которые учитывают множество пользовательских сценариев. Таким образом, мы обеспечили клиентам доступ к Московской бирже. Это крупнейшая российская торговая площадка для инвестирования в более девятисот ценных бумаг, валюту и фонды. В первые несколько месяцев произошел существенный прирост количества пользователей мобильного приложения для инвестирования. В 2021 году банк занял 13 место в ТОП-25 Московской биржи по количеству зарегистрированных брокерских счетов по итогам 2021 года. Думаю, цифры говорят за себя. Наша ставка на удобство использования мобильного приложения для инвестирования оказалась верной.

– Чтобы провести такую масштабную работу, вам потребовался не только профессиональный опыт в области разработки, но и серьезные управленческие навыки. Вы руководили командой из 19 iOS-разработчиков. Как вы выстраивали процесс?

– Чтобы начать работу над проектом, для начала я собрал свою “идеальную” команду. Для этого я использовал трехступенчатую систему отбора кандидатов. Сначала оценивал, может ли специалист работать в команде. Это важно для достижения результата, поскольку над проектом, как вы подметили, трудился целый штат — 19 iOS-разработчиков. Далее, я смотрел на технические навыки кандидатов. В конце, предлагал человеку решить задачу, максимально приближенную к проекту.

Следующим важным шагом было отладить систему работы и настроить четкое взаимодействие с другими отделами. Для этого я оптимизировал процессы, разработав четкие правила для каждого из них, вплоть до того, в какой форме необходимо передавать отчеты о проделанной работе. Таким образом, мне удалось сократить время от постановки задачи до ее выполнения в семь раз. То есть вместо одной недели для этого требовался один день. Конечно, это серьезно отразилось на производительности и качестве нашей работы.

– Созданное вашей командой приложение было признано лучшим — “Ренессанс Кредит банк” благодаря ему получил премию в области финансов “Финансовая элита России” в категории "Старт года в сегменте сервисов для инвесторов". Считаете ли вы это личной победой?

– Это победа всей моей команды. Признание на столь авторитетном конкурсе доказывает, что мы создали действительно ценный и полезный инструмент для инвестиционных операций. Среди лауреатов конкурса были такие гиганты рынка, как ПАО “Совкомбанк”, АО “ОТП Банк”, ПАО “АК БАРС” банк, ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и другие. Среди победителей премии — банки и компании, которые смогли в условиях мирового финансового кризиса показать блестящие результаты работы вопреки сложным и неоднозначным условиям.

В экспертном совете были авторитетные эксперты отрасли и представители делового сообщества. Среди них вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, вице-президент ВСС Виктор Дубровин, помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт, генеральный директор Аналитического центра “БизнесДром” и другие. Масштаб конкурса впечатляющий, поэтому победа для нас стала серьезной наградой за проделанную работу, а также стимулом совершенствовать его и дальше.

– Вы упомянули, что на конкурсе особо отметили банки, которые смогли преодолеть финансовый кризис. 2022 год стал также непростым и для фондовых бирж с инвесторами, и для разработчиков инвестиционных мобильных приложений. Как мировая обстановка отразилась на вашей работе?

– Конечно, ограничения вносят коррективы в разработку мобильных банковских приложений, поскольку они затрудняют доступ к определенным технологиям, ресурсам и рынкам. К примеру, это полная блокировка приложений в App Store и Google Play. Естественно, это накладывает отпечаток на работу разработчиков, поскольку некоторые технологии могут быть важными для создания мобильных банковских приложений. Например, это может относиться к определенным компонентам программного обеспечения, облачным услугам или разработчикам API, а также доступ к "железу".

Еще одна сложность заключается в том, что оказалось нарушено международное сотрудничество. Это особенно удручает, так как мы лишаемся доступа к экспертизе, инновациям и ресурсам, что тоже важно для разработки и улучшения мобильных банковских приложений. Тем не менее, банки находят способы обойти эти ограничения, предлагая клиентам использовать мобильные версии сайтов, одностраничные приложения, прогрессивные веб-приложения. Компании и разработчики находят альтернативные решения, внедряют локальные технологии и находят пути для сотрудничества с партнерами в пределах страны или в других регионах, не подверженных санкциям. Так что, разработка мобильных банковских приложений, может продолжаться с учетом доступных ресурсов, технологий и местных рыночных условий.

– Вы также принимали участие в еще одном престижном международном конкурсе для разработчиков программного обеспечения - “Telegram Contest 2019”, и стали призером. Высокий результат, учитывая, что в конкурсе приняли участие более девятисот человек со всего мира. Как проходило соревнование?

– Мы должны были всего за неделю выполнить очень сложное задание: с нуля написать программное обеспечение для отображения диаграмм на основе предоставленных входных данных. Причем все коды должны были создаваться с нуля, без использования библиотеки данных. Битва разработчиков проходила в два этапа. Жюри оценивало скорость написания кодов, эффективность и размер приложения, удобство использования, соответствие общему дизайну и внимание к деталям. Я занял четвертое место, что довольно неплохо, так как было много талантливых ребят со всего мира. Главное - это то, что благодаря участию в конкурсе, получил бесценный опыт и знания, которые пригодились мне в дальнейшей работе и помогли быстрее решать профессиональные задачи.

– Какие именно задачи перед вами стоят в условиях динамично развивающегося рынка разработки мобильных приложений, на какие тренды ориентируетесь?

– Есть несколько основных направлений. Один из основных — фокус на улучшении пользовательского опыта. Разработчики стараются создать интуитивно понятные и привлекательные интерфейсы, обеспечить удобство использования и быструю навигацию, а также, предлагают персонализированные и контекстные функции. В то же время, некоторые банки идут по пути создания супераппов — целых экосистем, состоящих из различных приложений разной направленности.

Еще один тренд — использование искусственного интеллекта и аналитики данных. Это позволяет предоставлять более точные и персонализированные рекомендации, предсказывать финансовые тренды, обеспечивать улучшенное управление расходами. Кроме того, мобильное приложение сможет предупреждать вас о потенциальных мошеннических операциях.

Также, разработчики делают акцент на усиление безопасности. В свете угроз кибербезопасности специалисты стремятся внедрять более надежные методы аутентификации, шифрования данных и механизмы обнаружения аномалий для защиты пользователей и их финансовой информации.

В последнее время мобильные банковские приложения все чаще становятся центральным элементом в финансовой жизни пользователей, поэтому разработчики стремятся интегрировать их с другими сервисами и платформами. Это может включать возможность управления инвестициями, планирования бюджета, интеграции с социальными медиа и многое другое. В целом, разработка мобильных банковских приложений движется в направлении повышения удобства, безопасности и функциональности для пользователей, с использованием передовых технологий и инновационных подходов.