Киев обещал больше не использовать «Морской гуманитарный коридор» для терактов

В Минобороны России сделали срочное заявление, о возобновлении работы «Зернового коридора», что действовал между Россией, Турцией и Украиной. Фото: REUTERS

В Минобороны России сделали срочное заявление, о возобновлении работы «Зернового коридора», что действовал между Россией, Турцией и Украиной.

«После совершения Украиной 29 октября с.г. террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов («Черноморская инициатива») Данная позиция России была доведена до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Гутерриша и Совета Безопасности ООН», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант поблагодарил членов международной организации, а также за содействие Турцию, которой удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года.

«В частности, украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе», - подчеркнул в своем выступлении Конашенков.

Напомним, что 29 октября ВСУ совершило нападение на военный флот в Севастопольской бухте. Согласно информации Минобороны удары по Севастополю готовили военнослужащие 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области.