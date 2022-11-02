Минобороны: все атаки ВСУ отбиты, уничтожено более 500 солдат и наемников

Минобороны России заявляет, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За сутки со стороны Марганца и Червоногригоровки Днепропетровской области ВСУ выпустило по Энергодару девять снарядов. Они попали в промышленную зону ТЭЦ города и территории, прилегающей к атомной электростанции.

«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант перечислил потери ВСУ в районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих и наемников, на Красно-Лиманском направлении около 250 украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - 105.

Все атаки ВСУ были отбиты, в них 505 уничтоженных украинских националистов и наемников потеряли десятки своих танков, бронемашин и пикапов.

ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены: склад, хранилище топлива, 12 беспилотников, МиГ-29 ВВС Украины, 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «HIMARS», 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» над Херсонской областью, уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM», взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300, пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины, 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 169 районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

330 - самолетов

167 - вертолетов

2414 - беспилотных летательных аппаратов

384 - зенитных ракетных комплекса

6270 - танков и других боевых бронированных машин

881 - боевая машина реактивных систем залпового огня

3544 - орудия полевой артиллерии и минометов

6967 - единиц специальной военной автомобильной техники