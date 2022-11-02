Губернатор Алексей Дюмин проводил мобилизованных туляков в зону СВО

Губернатор Алексей Дюмин проводил группу мобилизованных туляков к месту выполнения боевых задач. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Из Тульской области 2 ноября в зону спецоперации отправилась группа мобилизованных жителей региона. Призывники проходили подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ. Накануне на полигоне прошел боевой смотр, подтвердивший, что военнослужащие полностью готовы к выполнению поставленных задач. Перед отправкой к месту назначения бойцов напутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что в зону СВО отправляются настоящие патриоты, откликнувшиеся на призыв Родины.

«Это священная миссия, парни. Спасибо вам за это. Спасибо и низкий поклон вашим матерям, отцам за то, что воспитали таких сыновей. Спасибо вашим жёнам, сёстрам, всем близким, которые поддерживают вас. Знайте, ваши семьи будут под особой опекой. Помощь им находится и будет находиться на постоянном контроле», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В ходе слаживания мобилизованные прошли боевую подготовку, вспомнили ранее приобретенные навыки, а также освоили новые. Региональные власти сделали все, чтобы подготовка прошла максимально эффективно. По инициативе губернатора к процессу обучения были привлечены инструкторы с боевым опытом. Для бойцов закупили дополнительную экипировку, оборудование и автотранспорт. Губернатор поблагодарил неравнодушных жителей области и представителей бизнеса, которые внесли свой вклад в обеспечение мобилизованных. Министерство обороны и правительство региона совместно дооснастили учебно-материальную базу полигонов всем необходимым.

Призывники проходили подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

«Всё продумано до мелочей, чтобы помочь вам эффективно выполнить поставленные задачи. Но во все времена самое важное для воинского подразделения – это боевой дух и чувство плеча боевого товарища! Благодаря этому наши деды и прадеды одержали Победу в Великой Отечественной войне. И пусть их доблесть, самоотверженность и отвага, их боевой дух будут вместе с вами. Будут в вас самих. Вы - наследники победителей», - отметил глава региона.

В процессе обучения Алексей Дюмин лично контролировал, как проходит боевое слаживание. На полигонах шла подготовка снайперов расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. Призывники занимались специальной огневой подготовкой, учились метать учебные ручные гранаты, изучали тактическую медицину и отрабатывали действия в составе групп по ведению боя в городских условиях.

Командир подразделения Олег Павлов поблагодарил Алексея Дюмина за помощь в организации обучения и оснащении дополнительной экипировкой. На выполнение боевых задач личный состав благословил иерей Дионисий Малякин. Мобилизованные туляки попрощались с родственниками и отправились в зону спецоперации. Теперь они пройдут боевое слаживание на полигонах Минобороны РФ, расположенных в тыловой зоне СВО.

В Успенском кафедральном соборе Алексей Дюмин поставил свечу и помолился о здравии военнослужащих.

В Успенском кафедральном соборе Алексей Дюмин поставил свечу и помолился о здравии военнослужащих. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, каждому мобилизованному жителю Тульской области выплачивается единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Кроме того, в регионе принят большой пакет мер поддержки для родственников военнослужащих. Семьям бойцов перечисляют по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую единовременную выплату получат все дети военнослужащих в возрасте до 18 лет, а также студенты-очники не старше 23 лет.

Семьям мобилизованных предоставляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте, компенсация взносов на капитальный ремонт (из бюджета возместят 50% затрат) и, при необходимости, субсидия на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей. Детей военнослужащих будут в приоритетном порядке оформлять в детские сады. При этом родители будут полностью освобождены от платы за посещение детсада. Кроме того, дети участников СВО смогут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.