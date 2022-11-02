США стравливают Саудовскую Аравию и Иран: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

Слишком важна Саудовская Аравия для США на Ближнем Востоке. Ничто так не объединяет, как общий враг. Иран - идеальный вариант для этого. Фото: REUTERS

Саудовская Аравия в опасности, предупредили сразу несколько американских СМИ. Главный враг на Ближнем Востоке для саудитов, что обе стороны и не скрывают, - Иран. Поэтому появившаяся в издании The Wall Street Journal публикация, в которой сообщается, что Иран собирается вот-вот атаковать Саудовскую Аравию, а также, возможно, территорию Иракского Курдистана с военными базами США, была воспринята серьезно.

Тегеран, дескать, таким образом «собирается переключить внимание с внутренних протестов, обозначить исходящую со стороны Эр-Рияда и Вашингтона угрозу», объяснило издание. Действительно, правдоподобно, ведь про недавние серьезные волнения в Иране хорошо известно. И, чтобы сомнений не оставалось вовсе, WSJ со ссылкой на официальных, но неназванных лиц, утверждает, что спецслужбы получили «неопровержимые доказательства о неизбежной атаке со стороны Тегерана» на инфраструктуру Саудовской Аравии.

В недавнем прошлом воюющие в Йемене повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, не раз атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Так что и здесь все «бьется». Угроза для саудитов, никаких в том сомнений, серьезная. И США, как верный союзник, готовы прийти королевству на помощь: «Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и наших партнеров в регионе», приводит CNN заявление по этому поводу представителя госдепа Неда Прайса на брифинге в ведомстве. Так что Эр-Рияд может быть спокоен, с таким защитником никакой враг не страшен.

Правда, автор CNN не так категоричен, как коллеги из WSJ. Да, разведки США и Саудовской Аравии получили информацию о возможной атаке на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, прежде всего саудовскую. Но подробностей официальный источник пока не сообщил. Второй официальный источник заявил, что американские истребители F-22, уже находящиеся в Саудовской Аравии, готовы противостоять любым угрозам. Первый же источник уточнил: уровень военной защиты США в регионе не повышался, поскольку американские военные не считаются целью. Да и Нед Прайс из госдепа все же сказал, что ему неизвестно о каких-либо публичных предупреждениях об угрозе, сделанных через посольство США…

Что же получается? Один официальный источник не знает, что несет другой официальный источник? Так есть угроза или ее уровень «так себе» - может рванет, а может, и нет. Но быть начеку надо всегда, потому что от этих иранцев всякого можно ожидать! Разве тут поспоришь?

На зачем вдруг Вашингтону понадобилось «гнать волну» о чуть ли неминуемом ударе Тегерана против Эр-Рияда? Ведь тут же приходится нехотя признавать, что американские военные на базах в Саудовской Аравии в повышенную боевую готовность не приводили - нет пока на то оснований. Но ведь новость как всех всколыхнула, какую возможность дала Вашингтону громко сказать наследному принцу: «Не бойся, я с тобой!»

А ведь этот наследный принц Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд как подвел американских союзников, когда сначала пообещал им повысить добычу нефти, чтобы сбить цены на мировом рынке, а потом взял, и сделал обратное - в рамках ОПЕК+ решили добычу снизить. Это ведь был удар по Байдену, чего американцы и не скрывали. И ответку громогласно готовили: законопроекты о сокращении военного присутствия США в королевстве и запрете продавать Эр-Рияду американское оружие уже поданы в конгресс. А что лидер саудитов по поводу старческой немощи президента Байдена говорил, так и передавать неловко. Дело дошло до того, что в авторитетном арабском издании по поводу «обиды» США на Саудовскую Аравию даже написали: «С таким «союзником» (США - Ред.) и врагов не надо».

Вот и пришло время обозначить, что все недоразумения в прошлом. Слишком важна Саудовская Аравия для США на Ближнем Востоке. Ничто так не объединяет, как общий враг. Иран - идеальный вариант для этого. Так что одной из целей поднятой тревоги по поводу «иранского удара» можно просматривать и возможность для Вашингтона напомнить Эр-Рияду, прям как в кино или песне: «We are Partners!» И делать вид, что ничего и не было…