В Британии разработали план действий на случай полного отключения света в королевстве

Больше всего в Уайтхолле боятся отключения электроэнергии по всему Соединенному Королевству. Фото: REUTERS

Британский таблоид The Daily Mail раскрыл карты правительства: в кабинете министров составили план действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти этой зимой. Больше всего в Уайтхолле боятся отключения электроэнергии по всему Соединенному Королевству. Это в свою очередь может привести к перебоям с поставками продуктов и воды, работы общественного транспорта и сбою в работе связи. Чтобы случился коллапс всей системы жизнедеятельности общества, достаточно того, чтобы проблемы с электроэнергией наблюдались в течение семи дней.

Действуя на опережение, власти инициировали проведение стресс-тестирования программы Yarrow - секретного пошагового плана на случай массового отключения электричества. Он подразумевает приоритетное обеспечение жителей Альбиона едой, водой и даже жильем.

Впервые этот план был составлен еще в прошлом году. Его составители исходили из предположения, что «враждебная иностранная держава совершит атаку на подводные кабели» или же система может быть повреждена в результате стихийных бедствий - наводнения или сильной грозы.

Ранее британские СМИ рассказали, что, если Россия прекратит поставки газа в Европу, то Британии может грозить отключение электроэнергии. Таким образом, холодная зима и высокая нагрузки на газовые электростанции, могут привести к отключениям света один раз в день на три часа, а также повторным продолжительностью менее часа. При наихудшем сценарии будет запущена программа Yarrow, которая предполагает более масштабный блэкаут, при котором будут работать аналоговое радио, а вещание будет вестись исключительно на волнах BBC Radio 2 и 4.

Вспомнить о программе Yarrow заставили английское правительство и прогнозы метеорологов. Синоптики предрекают суровую зиму, холоднее, чем обычно, а это в свою очередь может спровоцировать дополнительную нагрузку на систему газо и энергоснабжения.

- Мы планируем все возможные сценарии и работаем с представителями промышленностью над подготовкой и осуществлением надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств, - сообщил источник в британском правительстве. - Региональные и национальные учения являются частью этой работы и гарантируют, что мы сможем эффективно реагировать на любой вызов, каким бы маловероятными они не казался.

В случае, если импорт энергоносителей из Франции, Бельгии и Нидерландов сократится, британские власти готовы прибегнуть к угольным электростанциям мощностью два гигаватт, которые могут быть запущены в случае необходимости для удовлетворения спроса.