Авито поддержит предпринимателей из сферы интерьера и дизайна вместе с Правительством Москвы

В новый пакет мер включены актуальные ценовые и аналитические инструменты, позволяющие сохранить эффективность работы в новых условиях. В их числе — запуск нового тарифа с оплатой за целевые действия, информационная поддержка о динамике потребительской активности на платформе, а также регулярные вебинары с анализом ситуации на рынке от экспертов и партнеров. Задача новых мер — помочь предпринимателям сохранить устойчивость бизнеса в условиях происходящих изменений.
Особый акцент в программе сделан на поддержку отечественных производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. Компаниям, эксклюзивно размещающим свою продукцию на платформе, Авито предоставил возможность бесплатно получить выставочный стенд и представить свою продукцию на площадках Московской недели интерьера и дизайна. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы в период с 1 по 6 ноября 2022 года.
По статистике Авито, за первые девять месяцев 2022 года количество производителей мебели на платформе в категории «Мебель и интерьер» выросло на 56% год к году и превысило 240 тысяч. На данный момент в категории представлено более 7 млн предложений товаров.
За последние три месяца (с августа по октябрь 2022 года) спрос на покупку мебели на платформе увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее активный рост спроса отмечен в категориях: «Предметы интерьера» (+71% год к году), «Мебель для гостиных» (+36%), «Шкафы и мебель для хранения вещей» (+34%), «Кухонные гарнитуры» (+30%), а также «Мягкая мебель» (+21%).
В числе других предлагаемых мер поддержки МСБ — ценовые инструменты поддержки предпринимателей через возможность бесплатного размещения объявлений на платформе и оплаты только за уникальные просмотры, а также дальнейшее расширение числа каналов доставки. Сейчас компаниям уже доступна доставка крупногабаритных заказов силами партнеров продавца (DBS) и курьерской службой продавца (RDBS), и в перспективе их количество будет дополняться.
Сергей Бугорский, директор по продажам Авито:
«Сегодня Авито используют более 30 миллионов предпринимателей разного уровня — от небольших продавцов и производителей до представителей крупного бизнеса. И наша задача как крупнейшей онлайн-платформы для коммерции с более чем 90-миллионной аудиторией пользователей по всей стране помочь отечественным компаниям сохранить устойчивость и возможности для дальнейшего роста. Предлагаемые нами меры поддержки будут особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, для которых Авито является важным каналом продвижения и поиска новых заказчиков в масштабах страны».
Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы:
«Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы, способствующие усилению деловой кооперации в различных отраслях. Уход с российского рынка зарубежных компаний требует сопоставимого роста на отечественном рынке строительных и отделочных материалов, интерьерных решений, продукции для меблировки квартир. Поэтому мы поддерживаем инициативу Авито о введении дополнительного инструментария, который поможет столичным предприятиям отрасли в реализации качественной и востребованной продукции».
Поддержка предпринимателей, занятых в производстве мебели и предметов интерьера, стала частью обновленной программы мер, которую Авито разработал для предпринимателей в каждом из пяти бизнес-направлений:
Авито Товары:
• Расширяем число категорий, где доступен тариф с оплатой за просмотры. Он заменит простой тариф с оплатой за пакет размещений.
• Предоставляем аналитику по динамике потребительской активности в разных товарных категориях на еженедельной основе.
• Запускаем серию обучающих вебинаров для предпринимателей с экспертами Авито и представителями компаний-партнеров.
Авито Авто:
• Поддерживаем дилеров собственными аналитическими данными платформы о состоянии автомобильного рынка для повышения оперативности принятия решения в условиях изменений.
• Пересматриваем подход к тарифной политике, в том числе переход к работе по модели с оплатой за целевые действия.
• Запускаем систему скидок на отчеты Автотеки.
• Усиливаем маркетинговую и рекламную поддержку автодилеров.
• Изучаем возможность предоставления свободного доступа к платным обучающим курсам по работе на автомобильном рынке.
• Проводим серию вебинаров с обзором ситуации и вариантов развития бизнеса вместе с экспертами рынка.
• Запускаем рекламную кампанию в ряде городов России в поддержку автодилеров, размещающих предложения на Авито.
• Изучаем варианты запуска поддержки автодилеров в виде аутсорсинга отдела продаж и возможности выкупа автомобилей на основе Авито.
Авито Недвижимость:
• Усиливаем маркетинговую и рекламную поддержку клиентов в категории жилой недвижимости для обеспечения необходимой ликвидности.
• Запускаем серию из 20+ вебинаров для клиентов с участием экспертов рынка.
• Отказались от повышения тарифов в ключевых категориях - вторичное жилье и коммерческая недвижимость.
Авито Услуги:
• Разрабатываем систему скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей в зависимости от сценариев развития ситуации.
• Запускаем серию образовательных вебинаров для исполнителей услуг по обучению работы с площадкой и эффективному продвижению услуг.
Авито Работа:
• Запустили для работодателей модель работы на платформе по тарифу с оплатой за отклики соискателей. Размещение вакансий при этом бесплатно.
• Поддерживаем HR-специалистов обучающими материалами в профессиональном блоге.
• Запустили серию вебинаров для HR-специалистов с экспертами рынка.
• Усиливаем взаимодействие с региональными центрами занятости.
• Предоставляем аналитику по динамике активности соискателей на еженедельной основе.