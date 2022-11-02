Авито поддержит предпринимателей из сферы интерьера и дизайна вместе с Правительством Москвы

В новый пакет мер включены актуальные ценовые и аналитические инструменты, позволяющие сохранить эффективность работы в новых условиях. В их числе — запуск нового тарифа с оплатой за целевые действия, информационная поддержка о динамике потребительской активности на платформе, а также регулярные вебинары с анализом ситуации на рынке от экспертов и партнеров. Задача новых мер — помочь предпринимателям сохранить устойчивость бизнеса в условиях происходящих изменений.

Особый акцент в программе сделан на поддержку отечественных производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. Компаниям, эксклюзивно размещающим свою продукцию на платформе, Авито предоставил возможность бесплатно получить выставочный стенд и представить свою продукцию на площадках Московской недели интерьера и дизайна. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы в период с 1 по 6 ноября 2022 года.

По статистике Авито, за первые девять месяцев 2022 года количество производителей мебели на платформе в категории «Мебель и интерьер» выросло на 56% год к году и превысило 240 тысяч. На данный момент в категории представлено более 7 млн предложений товаров.

За последние три месяца (с августа по октябрь 2022 года) спрос на покупку мебели на платформе увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее активный рост спроса отмечен в категориях: «Предметы интерьера» (+71% год к году), «Мебель для гостиных» (+36%), «Шкафы и мебель для хранения вещей» (+34%), «Кухонные гарнитуры» (+30%), а также «Мягкая мебель» (+21%).

В числе других предлагаемых мер поддержки МСБ — ценовые инструменты поддержки предпринимателей через возможность бесплатного размещения объявлений на платформе и оплаты только за уникальные просмотры, а также дальнейшее расширение числа каналов доставки. Сейчас компаниям уже доступна доставка крупногабаритных заказов силами партнеров продавца (DBS) и курьерской службой продавца (RDBS), и в перспективе их количество будет дополняться.

Сергей Бугорский, директор по продажам Авито:

«Сегодня Авито используют более 30 миллионов предпринимателей разного уровня — от небольших продавцов и производителей до представителей крупного бизнеса. И наша задача как крупнейшей онлайн-платформы для коммерции с более чем 90-миллионной аудиторией пользователей по всей стране помочь отечественным компаниям сохранить устойчивость и возможности для дальнейшего роста. Предлагаемые нами меры поддержки будут особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, для которых Авито является важным каналом продвижения и поиска новых заказчиков в масштабах страны».

Алексей Парабучев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы:

«Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы, способствующие усилению деловой кооперации в различных отраслях. Уход с российского рынка зарубежных компаний требует сопоставимого роста на отечественном рынке строительных и отделочных материалов, интерьерных решений, продукции для меблировки квартир. Поэтому мы поддерживаем инициативу Авито о введении дополнительного инструментария, который поможет столичным предприятиям отрасли в реализации качественной и востребованной продукции».

Поддержка предпринимателей, занятых в производстве мебели и предметов интерьера, стала частью обновленной программы мер, которую Авито разработал для предпринимателей в каждом из пяти бизнес-направлений:

Авито Товары:

• Расширяем число категорий, где доступен тариф с оплатой за просмотры. Он заменит простой тариф с оплатой за пакет размещений.

• Предоставляем аналитику по динамике потребительской активности в разных товарных категориях на еженедельной основе.

• Запускаем серию обучающих вебинаров для предпринимателей с экспертами Авито и представителями компаний-партнеров.

Авито Авто:

• Поддерживаем дилеров собственными аналитическими данными платформы о состоянии автомобильного рынка для повышения оперативности принятия решения в условиях изменений.

• Пересматриваем подход к тарифной политике, в том числе переход к работе по модели с оплатой за целевые действия.

• Запускаем систему скидок на отчеты Автотеки.

• Усиливаем маркетинговую и рекламную поддержку автодилеров.

• Изучаем возможность предоставления свободного доступа к платным обучающим курсам по работе на автомобильном рынке.

• Проводим серию вебинаров с обзором ситуации и вариантов развития бизнеса вместе с экспертами рынка.

• Запускаем рекламную кампанию в ряде городов России в поддержку автодилеров, размещающих предложения на Авито.

• Изучаем варианты запуска поддержки автодилеров в виде аутсорсинга отдела продаж и возможности выкупа автомобилей на основе Авито.

Авито Недвижимость:

• Усиливаем маркетинговую и рекламную поддержку клиентов в категории жилой недвижимости для обеспечения необходимой ликвидности.

• Запускаем серию из 20+ вебинаров для клиентов с участием экспертов рынка.

• Отказались от повышения тарифов в ключевых категориях - вторичное жилье и коммерческая недвижимость.

Авито Услуги:

• Разрабатываем систему скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей в зависимости от сценариев развития ситуации.

• Запускаем серию образовательных вебинаров для исполнителей услуг по обучению работы с площадкой и эффективному продвижению услуг.

Авито Работа:

• Запустили для работодателей модель работы на платформе по тарифу с оплатой за отклики соискателей. Размещение вакансий при этом бесплатно.

• Поддерживаем HR-специалистов обучающими материалами в профессиональном блоге.

• Запустили серию вебинаров для HR-специалистов с экспертами рынка.

• Усиливаем взаимодействие с региональными центрами занятости.

• Предоставляем аналитику по динамике активности соискателей на еженедельной основе.