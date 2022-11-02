Сбежавшему Тинькову "стыдно быть русским", но никогда не стать для Запада своим

Бизнесмен Олег Тиньков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Тиньков, основавший некогда банк имени себя, принял решение выйти из российского гражданства по политическим мотивам. И сопроводил этот шаг широкой медийной кампанией, получив свою порцию и хайпа, и комплиментов от определенной части общества. Преимущественно, о строителей "Прекрасной России Будущего", которые нашли себе нового "калифа на час", властителя дум и "отца русской демократии". Среди таковых уже отметились и Михаил Ходорковский (иноагент), и Дмитрий Зимин, и Евгений Чичваркин (иноагент), и еще несколько других персонажей, вплоть до известного "демократа", ныне покойного Бориса Березовского.

Казалось бы, ну подал заявление, и подал. Что тут пускать круги на воде. Но Тиньков постарался придать этому своему шагу максимально публичный характер. Написал пост в заблокированном в России Инстаграм (принадлежит запрещенной в РФ Meta), а на следующий день сам же и удалил его, обвинив в этом, как это принято у "приличных людей" на Западе, неких "путинских тролей" которые "добрались да него". Теперь ему "стыдно, что он русский", и он "не хочет иметь ничего общего с Россией". Он может изменить свою позицию, но условии, что страна "покается и заплатит контрибуцию Украине". "Тогда я буду опять русским", - утверждает человек, который коллекционировал гражданства, как иные не коллекционируют перчатки. Был Тиньков и гражданином США, и российским, кипрский паспорт держит и посейчас в кармане, а сколько еще может достать, никто, кроме него не знает.

Для него бабло побеждает и зло, и добро. Оно, вообще, всепобеждающе, а он всего лишь – "раб лампы". И ради этого бабла он искренне будет считать, что Родина там, где его деньгам хорошо, и ему вместе с ним. Это еще со студенчества сидит в нем, когда вместе с женой-эстонкой Тиньков спекулировал и фарцевал от Ленинграда до Сибири.

И, как и у все этой когорты беглых либералов, вне зависимости от толщины кошелька, у него "народ не тот".

- Виноват ли народ? Ну, конечно, да! По мнению Невзорова (иноагент), русский народ виноват, потому что народ-имперец, народ-фашист. И в нас нотки имперскости и фашистскости были. Отношение к гастарбайтерам в Москве, - нашел он пример "русского фашизма". - Мне понравился Тик-Ток, красивая модель-киргизка говорит: понаехали к нам с лицами славянской национальности, квартиры сдаем только лицам киргизской национальности и на работу славян не берем. Как может не стыдно после этого ролика быть русским? Конечно, стыдно, потому что в моем офисе к киргизам так и относились, как к людям второго сорта.

Невзоров, тупая хайпующая модель (кстати, на редкость отвратительный и тупой ролик – прим. авт.) и Арестович – вот примеры для подражания для Тинькова, столпы философских идей и расширители его мировоззренческих горизонтов. Это же как надо было самому так деградировать, чтобы до такого дойти?

Даже странно, что Олег Тиньков до сих пор не стал анализ ДНК (как некая мадам эстонка с напрочь искусственным лицом и без признаков интеллекта на нем и под ним), чтобы доказать, что он нерусский и "очиститься" перед Западом, который после начала СВО ввел против него санкции. И с тех пор Олег доказывает, что он свой, он не просто "буржуинский" западный, но еще и тот самый Мальчиш-Плохиш, которого не надо лишать "банки варенья и корзинки печенья". Ну пожалуйста!

Олег, не стоит носить воду ситечком и переливать из пустого в порожнее. Для нас ты никогда не станешь русским, раз тебе стыдно им быть. Кому стыдно быть русским, тот уже не русский. А для Запада ты никогда не станешь своим, как не стали такими ни Чичваркин, ни Зимин, ни Березовский, ни Ходорковский (кстати, самый успешный, потому что его до сих пор пользуют), ни Каспаров (иноагент), не говоря уже обо всей мелочи типа иноагентов пономаревых, миловых и прочих леньволковых. Кстати, скоро ли Тиньков заживет "в долг", как это сделали многие "успешные" в России миллиардеры, как, например, тот же Чичваркин. Почему-то их уникальные "таланты", которые возвысили их в России, не дают ни всходов, ни урожая на Западе…

Ну, ушел, и ушел. Дверь за собой прихлопнуть покрепче. В прошлом году российский суд лишил гражданства РФ 280 человек. В этом году, как пишут либеральные помойки, заявления из российского гражданства подали уже ... четыре видных российских бизнесмена. Николай Сторонский, сын топ-менеджера "Газпрома", Сергей Белоусов, решивший, что отныне он сингапурский инвестор Серж Белл, и какой-то Юрий Мильнер. Ну настолько известные, что без Википедии не разобраться. Кстати, Белоусов гражданин Сингапура с 2001 года, а не с этого, так что и тут соврамши, господа либералы. Да и Юрий Мильнер в этом году лишь завершил процедуру выхода из гражданства РФ, а так он с 1999-го гражданин Израиля. Из всех них Тиньков, безусловно, самая известная личность.

Ушел от нас Олег Юрьевич Тиньков. Спас свои деньги. Во всяком случае, он сам так думает. А более 735 тысяч человек стали гражданами России в прошлом году. А сколько станет в этом и будущем, представить трудно. И по мне практически каждый из них ценнее для страны, чем Олег Тиньков с его миллиардами.

А что касается денег, то они субстанция очень капризная. Сегодня есть, завтра нет. Спросите того же Чичваркина. И десяток, другой таких "политических" бегунков с коммерческой подоплекой, которые, наворовав в России, сидят и трясутся в том же Лондоне, чтобы их не выдали назад. Естественно, без денег. Деньги и самим англичанам пригодятся.

Вы там это, Олег Юрьевич, назад не стучитесь. Что с деньгами, что без денег. Не нужны вы России.

Скатертью дорога.