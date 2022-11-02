"Подкормка украинской братии может быстро прекратиться": США предрекли близкий переворот

Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

Бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США, - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- Виталий Алексеевич, нас, тех, кто не искушен в американской политике, совсем запутали с предстоящими выборами в США: Сенат, Палата представителей, Байден – кто же и что же там находит, а кто - теряет?

- Дело в том, что население Америки (США) состоит в основном, в большой степени, из приезжих людей.

- Понаехали тут!

- Да, и поэтому общенациональных лидеров там не существует, как правило. Кроме одного-двух президентов из прошлого: Рузвельта, Джона Кеннеди. Поэтому президентом избирают того, кто в данный момент больше пообещает.

- А 8 ноября избирать будут вовсе не президента. Это же промежуточные выборы в Сенат США.

- То есть, вы полагаете, что это означает - незначительные, не столь важные? Для кого как. В Сенате председательствует человек, который много решает. Обычно этот пост занимает вице-президент.

И вот сейчас от результатов этих выборов много чего зависит.

Если в Сенате победят представители Демократической партии, которая сейчас при власти, то это будет очень серьезный знак к тому, что в большинстве народ США, в принципе, уже принял политику этой партии и не хочет никаких перемен.

Но трагедия или беда Америки в том, что на самом деле люди там недовольны Байденом, его правлением. Но люди в Америке точно так же недовольны и Трампом, которого они провалили на прошлых выборах. У многих избирателей сейчас есть желание все поменять, чтобы вместо демократической партии пришла к власти республиканская. Но лидеры и той, и другой партии – Байден и Трамп – далеко не самые популярные.

- То есть, выбирать, собственно, не из чего, не из кого. Выбора нет, получается?

- Получается. Тем не менее, многие хотели бы, чтобы Республиканская партия в Сенате получила преимущество над Демократической.

- А это что-то меняет по существу? В политике?

- Очень многое. В Америке традиционно, когда при власти демократы, очень много уходит в разговоры о правах человека, о сексуальных меньшинствах и т.д. А когда приходят к власти республиканцы, в основном говорят о делах, о бизнесе, о деньгах, о серьезных всяких проектах.

Когда приходят к власти республиканцы –складывается более деловая обстановка и поэтому сейчас очень многие предполагают, что, если пошатнется власть Байдена, власть демократической партии, то такие отвлеченные занятия, как, скажем, подкормка украинской братии и поставки им бесконечных миллиардов денег и оружия могут быстро прекратиться, потому что республиканцы в основном занимаются всегда делами своей собственной страны и очень жадничают с внешнеполитическими расходами.

- А предположить можно, у какой партии сейчас есть преимущество?

- Сейчас все шатко, ничего определенного нет. С Украиной никто не знает, что делать, никто не знает, что делать с эпидемией – будет новая или нет. Никто не знает, что делать с Байденом – останется он при власти или ему объявят импичмент? Никто ничего не знает. И вот в условиях этой подвешенности 8 числа может случиться все, что угодно. 8 число, которое у нас было когда-то вторым днем после переворота, произошедшего у нас в 1917-м, может стать и в Америке датой какого-то такого переворота.

- Вы поддерживаете связь со своими соратниками в штатах?

- Да. Но сейчас все в Америке напряжены по нескольким причинам. Во-первых, пропаганда делает свое дело. Все полагают, что несчастная Украина страдает и надо ей помочь. Потому что уже всем внушили официальную версию событий, и украинские эмигранты бегают по улицам, требуя помощи.

Но в то же самое время люди подсчитывают, сколько миллиардов Америка ахнула в Украину и, скажем, республиканцы деликатно говорят – вы знаете, давайте-ка займемся выяснением того, куда пошли эти миллиарды, которые Байден и его партия отдали в помощь Украине. Хорошо, если на пользу делу, а если они расползлись по карманам, то это надо пресекать. И так далее. Пока идут разговоры очень предварительные. Но понятно, к чему. И если верх одержат республиканцы, неясно, продолжится ли помощь Украине в тех объемах, как происходит сейчас.

Если победят демократы, почти ничего не изменится.

Но сейчас трудно говорить даже о том, какой станет встреча большой двадцатки в ноябре. Еще не решено, поедет ли туда наш президент, и так же точно неизвестно, будет ли там встреча с Байденом, если он поедет. А дело все в том, что до выборов в Сенат непонятно, что будет с самим Байденом к этому времени.

- Может быть, он выучит количество штатов в собственной стране?

- Понимаете, ничего неизвестно. И в этой неопределенности нам очень хочется того, чтобы в мире стало все понятнее и определеннее, чтобы все-таки мы договорились с ними. Хочется, чтобы американцы на минуточку отвлеклись от своих сиюминутных проблем и подумали о том, что человечество, находящееся вокруг, ждет от них добрых решений.