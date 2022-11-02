Владимир Путин: надо отказаться от бюрократии и выслушать солдат

Глава страны призвал поощрять конкуренцию между производителями и разработчиками. Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Владимир Путин во второй раз провел заседание Координационного совета при правительстве. Это новая структура, у которой всего одна цель: улучшить снабжение армии, сражающейся на Украине.

- Уже сформированы дополнительные механизмы для выстраивания повседневной работы, для взаимодействия с отраслями экономики, транспортом, Министерством обороны, - президент заметил, что первые результаты уже есть.

- Работа должна быть не по бюрократическим инструкциям. Требуется другой режим, чтобы ничего не мешало добиваться нужного результата – добавил он.

Спецоперация показала, что работать по-старому с долгими согласованиями между министерствами просто нельзя. Решения нужны быстро, а традиционная бюрократия так, увы, не может.

Дальше Владимир Владимирович сделал конкретный пример, как надо работать:

- По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто ее использует. Кто понимает, как она выполняет функцию. Имею в виду снаряжение, аптечку, другие предметы, даже те, которые кажутся незначительными, - сказал Путин.

Российский лидер поручил: «Вооружение должно совершенствоваться и оставаться эффективным».

В конце глава страны призвал поощрять конкуренцию между производителями и разработчиками. Одновременно Совфед принял закон, который разрешает силовым ведомствам без конкурса заключать контракты на поставку разного имущества с единственным поставщиком.