Минобороны отправило в космос «Союз-2.1б» с боевым заданием

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало, как в среду, 2 ноября, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», - прокомментировали в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

В военном ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

«Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2563»», - уточнили там.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.