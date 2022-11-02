Более 300 жителей Тулы отправились громить украинских националистов

Минобороны России демонстрирует кадры отправки более 300 мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку и боевое слаживание на полигонах Воздушно-десантных войск в Тульской области.

Минобороны России демонстрирует кадры отправки более 300 мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку и боевое слаживание на полигонах Воздушно-десантных войск в Тульской области.

«Личный состав убыл на полигоны Министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне проведения Специальной Военной операции (СВО) для прохождения боевого слаживания в составе более крупных подразделений», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что мобилизованные успешно прошли курс занятий по тактико-специальной и огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, тактической медицине, отработке действий в составе расчетов минометной батареи и групп по ведению боя в городских условиях.

Обучали бойцов инструкторы различных подразделений с боевым опытом. В течение месяца инструкторы готовили снайперов и расчеты крупнокалиберных пулеметов «Корд», учили точно стрелять из пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7Д.

Накануне убытия, 1 ноября, с мобилизованным личным составом был проведен смотр готовности.

Военнослужащие полностью обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования (ВКПО) и российской боевой экипировкой «Ратник».