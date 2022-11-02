В студии «Вечернего Урганта» теперь работает Дмитрий Хрусталев

Еще весной в телеграм-каналах, посвященных ТВ, завирусилась фотография некой груды железа в павильоне «Останкино». Так иллюстрировалась новость о закрытии шоу «Вечерний Ургант» — якобы декорации даже разобрали. Официально Первый канал не подтверждал и даже опровергал такую интерпретацию событий.

А теперь внимательные зрители обнаружили подозрительное сходство между студией лотерейного рекламного шоу «Мечталлион», которое ведет Дмитрий Хрусталев, и конфигурацией студии «ВУ». Такие же арки и две ступеньки, по которым гости программы поднимались на диванчик к ведущему.

Фанаты «Вечернего Урганта» решили, что теперь именно таким способом Хрусталев «подсидел» бывшего коллегу Урганта, и провели целое расследование в соцсетях, чтобы определить, кто же занял помещение, где раньше раздавался громкий и заливистый смех Ивана и его гостей. Тайна Третьей студии оказалась не такой уж и большой. Фирма, установившая кофемашину в интерьер шоу «Мечталлион», подтвердила, что съемки проходят в бывшей студии «Вечернего Урганта». «Да, она самая», — ответили на прямой вопрос подписчиков в паблике.

А когда в «Мечталлион» приходила Алина Загитова, она записывала видео именно из комнаты «ВУ», в которой ведущий со звездами оформляли подводки к новому выпуску под девиз «Работаем, ребят!».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Возможно, все это цепочка случайных совпадений, но слишком уж их много и слишком похоже на правду.

Впрочем, есть позитивные новости и про самого Урганта. Из страны он не уезжал и, вопреки информации журналиста Романа Супера*, уверявшего, что «ВУ» закрыли, продлил вместе с коллегами контракт с Первым каналом. Об этом сообщил медиаменеджер Евгений Гуцал, занимающийся видеопродакшеном и ответственный за работу с блогерами в «Дзен».

— Поводов для возвращения формата пока нет, но то, что передачу закрыли – неправда, — написал в телеграме Гуцал. — Вся команда в офисе, работает, получает зарплату, более того, со всеми недавно переподписали контракты.

Кроме того, Гуцал сообщил, что Иван Ургант готовит специальный новогодний выпуск программы к Новому году. Будет это особая версия «Вечернего Урганта» или полюбившиеся зрителю музыкальное кавер-шоу «Ciao!», пока неизвестно.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом