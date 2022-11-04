Забота, помощь и завтрак с любовью: какие традиции укрепляют семьи звезд и помогают им в жизни

Николай Дроздов с семьей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Николай ДРОЗДОВ, телеведущий, ученый

Николая Николаевича большинство знают как ведущего программы «В мире животных», путешественника и ученого. А он еще поет и даже выпустил несколько дисков. Считает, что пение объединяет разные поколения семьи, поэтому одобряет внука, который освоил аккордеон.

Николай Дроздов: «Мой отец пел, и я люблю исполнять русские народные, советские песни. Помню, как все собирались за столом и пели. Отец играл на гитаре и мандолине, а его дедушка, священник, – на гуслях. Я раньше играл на гитаре».

Самая важная традиция в жизни – помогать! Источник: Вконтакте

Анвар ОЧИЛОВ, звездный топ-стилист, эксперт телепроектов

Анвар Очилов много лет работает со звездами нашего шоу-бизнеса. Вместе с ними активно развивает традиции благотворительности, которые объединяют всех людей.

Анвар Очилов: «Главная традиция, которая объединяет людей и разных национальностей, и социальных статусов, и звезд, и не звезд, – это помощь тем, кто в ней нуждается. Я приехал в Москву много лет назад из Ташкента. Сам я вырос в детском доме. И теперь помогаю детям из детдомов – делаю стрижки, покупаю одежду. В планах – открытие на базе моего салона красоты учебного центра, где выпускники детдомов смогут бесплатно получить профессию парикмахера, визажиста. Многие годы в Москве я вижу, как мои друзья – звезды занимаются благотворительностью: это и Эвелина Бледанс, и Оксана Федорова. С певицей МакSим мы ездили в детский дом в Рязанской области. Самая важная традиция в жизни – помогать!»

Актриса и певица Марина Федункив Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина ФЕДУНКИВ, актриса и певица

Артистка Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи. Познакомилась пара в России, так как Стефано работает в Москве, он топ-менеджер одной из компаний. И вот уже полтора года пара счастлива вместе: итальянский муж с пониманием относится к гастрольному и съемочному графику любимой русской артистки.

Марина Федункив: «Мы со Стефано познакомились случайно. Он говорит, что его поразили мои легкость, открытость и позитив. А меня Стефано окружил такой заботой, что я была покорена. Мне повезло: рядом со Стефано я могу быть и слабой, и ранимой, и менее самостоятельной. Стефано – единственный мужчина, рядом с которым я почувствовала себя женщиной, потому что он создал все условия для этого. Его забота проявляется не только в том, что он не боится брать на себя ответственность, но и всегда способен найти правильные слова для меня в разных ситуациях, успокоить, поддержать. Муж с пониманием относится к моему плотному рабочему графику, поддерживает в творчестве. Иногда приезжает на репетиции моих спектаклей и концертов, привозит эклеры. Кстати, о концерте: название моей сольной программы – с итальянским «оттенком», как и моя одноименная песня – «Не Моника Беллуччи».

Юлия Савичева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия САВИЧЕВА, певица

Юлия Савичева часто на гастролях и съемках. Но когда певица дома, то старается соблюдать традицию – сама готовит для семьи. Нередко в звездных семьях этим занимаются помощники по хозяйству. А Юлия импровизирует на кухне сама – с душой и любовью, часто в ее соцсетях можно встретить сложные рецепты тортов и других блюд. А для нас Юлия написала легкий рецепт – чтобы все могли порадовать любимых завтраком. Эта семейная традиция заряжает с утра отличным настроением.

Юлия Савичева: «Я очень люблю готовить по утрам для своей семьи тоненькие блинчики. На одно яйцо замешиваю сахар, соль, муку. Смесь должна получиться густой. Потом добавляю молоко и воду, доводя до консистенции жидкой массы. Немного гашеной соды и оливкового масла – и можно выпекать. У домашних такие блины уходят «на ура!».

Телеведущая и сваха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роза СЯБИТОВА, телеведущая и сваха

Роза Сябитова – соведущая программы «Давай поженимся», а еще она работает свахой – ищет мужей и жен одиноким людям. Все свободное время сваха посвящает своей семье.

Роза Сябитова: «В одном интервью у меня спросили о доверительных отношениях с участниками одного из телепроектов, в котором я тогда участвовала. На такие вопросы я всегда отвечаю так: доверительные отношения у меня только с членами семьи – сыном, дочерью и зятем. Для членов своей семьи всегда найду время, всегда помогу и буду на их стороне. Близкие это видят и знают. Каждый из членов моей семьи сделает то же самое. У нас так. При этом никого не осуждаю и не обсуждаю, каждый сам кузнечик своего счастья, ну, и в каждой избушке свои погремушки».

Больше о семейных традициях россиян можно узнать с помощью ресурса «Моя семья» проекта «Народов много – Родина одна»