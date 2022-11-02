Где резкий рост, а какие заводы простаивают: Раскрыто, как 2022 год отразился на промышленности в России

Самые большие потери – в сфере автопроизводства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если верить данным Росстата, объемы выпуска различных товаров в России в этом году даже выросли. Цифра незначительная – всего 0,4%, но показательная. Что это значит? И какую продукцию наши компании стали выпускать больше, а какую – меньше?

ТО ЛИ РОСТ, ТО ЛИ ПАДЕНИЕ

С одной стороны, статистика за девять месяцев немного лукавая. Весь рост пришелся на первый квартал, когда санкций либо еще не было, либо их только стали вводить. В следующие полгода было закономерное падение.

С другой стороны, даже если взять только третий квартал, когда большинство санкций уже включились на полную катушку, и сравнить его с таким же периодом прошлого года, когда экономика быстро восстанавливалась после пандемии коронавируса, окажется, что падение хоть и есть, но не такое уж и большое – всего 1,3%.

В общем, жить можно. Прогнозы экспертов были куда мрачнее реальности. Что рост, что падение – все в пределах статистической погрешности.

Правда, если посмотреть еще детальнее и сравнить данные за сентябрь этого и прошлого года, то окажется, что в таком разрезе падение составляет 3,1%. И причин здесь может быть несколько. Во-первых, последняя декада пришлась на объявление о частичной мобилизации. Она могла повлиять на объемы производства различной продукции. Во-вторых, спустя полгода могли дать о себе знать отложенные эффекты санкций. К примеру, снижение остатков комплектующих на складах.

При этом есть и те отрасли, которые показали рост. В лидерах – фармацевтика и полиграфическая деятельность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КТО – В ПЛЮСЕ, А КТО – В МИНУСЕ

Самые большие потери – в сфере автопроизводства. Это объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, многие заводы и так страдали от нехватки микрочипов, дефицит которых случился из-за коронавируса. Во-вторых, повлияли остановки конвейеров на заводах иностранных производителей, связанные как с логистическими, так и с геополитическими трудностями.

По мнению экспертов, снижение производства изделий из дерева может быть связано с уходом из страны крупнейшего ритейлера – шведской ИКЕА. На нее приходилась большая доля закупок. И хотя местные компании стали развивать либо собственные продажи, либо встраиваться в другие цепочки поставок, отрасль с начала года все равно потеряла около 10%.

При этом есть и те отрасли, которые показали рост. В лидерах – фармацевтика и полиграфическая деятельность. И то, и другое выросло за счет процессов импортозамещения. Российские компании смогли достаточно быстро нарастить объемы производимой продукции и заменить на внутреннем рынке зарубежных конкурентов.

Топ-5 отраслей-лидеров роста

Топ-5 отраслей-лидеров роста

По данным Росстата за 9 месяцев 2022 года (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Топ-5 отраслей-аутсайдеров

Топ-5 отраслей-аутсайдеров

По данным Росстата за 9 месяцев 2022 года (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).