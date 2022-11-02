Мама Ксении Собчак прервала молчание и рассказала о судьбе дочери

Людмила Нарусова впервые высказалась о побеге Собчак из России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока Ксения Собчак, сбежавшая из России в Литву, хранит молчание, решила высказаться мама телеведущей. Людмила Нарусова сообщила, что ее дочь скоро вернется в Россию. Кроме того, теща Константина Богомолова подтвердила израильское гражданство наследницы.

Людмила Нарусова высказалась о возвращении Ксении Собчак в России. "Будет, очень скоро", - ответила она на вопрос репортеров.

Она также подтвердила наличие у дочери гражданства Израиля. "Конституция РФ разрешает двойное гражданство", - заявила она РИА Новости.

При этом уточнив, что у нее самой есть только российское гражданство. "Я говорю то, что Конституция разрешает другим гражданам", - подчеркнула теща Константина Богомолова.

Напомним, несколько дней назад Собчак спешно покинула России на фоне уголовного дела. Ее сотрудников обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей. В доме блондинки прошел обыск, но никакого статуса по уголовному делу у Ксении нет. "Никакого статуса о хищении нет", - подчеркнула 71-летняя Людмила Борисовна.

Сама воспитанница "Дома-2" залегла на дно. Свое местонахождение она скрывает. "Господи, как же вы все ненавидите меня... Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - говорила она.