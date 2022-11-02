Внучка Гурченко Елена Королева потеряла ребенка

Артист выразил слова поддержки 39-летней Елене Королевой, внучке Людмилы Гурченко Фото: Личный архив

О трагедии в семье Людмилы Гурченко сообщил в соцсетях известный певец Прохор Шаляпин.

Артист выразил слова поддержки 39-летней Елене Королевой, внучке Людмилы Гурченко.

Как оказалось, Елена на третьем месяце беременности потеряла ребенка. Выкидыш случился после того, как наследница великой актрисы случайно оступилась на даче и упала.

Елену одним из первых поддержал друг семьи Прохор Шаляпин. Три года назад Елена и Прохор очень тесно общались, им даже приписывали роман, но потом артист женился на своей канадской подруге Татьяне (женщина умерла от ковида в прошлом году - Ред.), да и у Елены началась своя личная жизнь.

Елену одним из первых поддержал друг семьи Прохор Шаляпин Фото: Личный Архив

Внучка актрисы во время выгула своего пса познакомилась с соседом по дому, у них начался бурный роман. Но когда Королева сообщила своему возлюбленному, что ждет ребенка, мужчина как сквозь землю провалился, перестал выходить на связь и заблокировал ее в телефоне. Как оказалось «Ромео» был женат и видимо, испугался семейных разборок.

Напомним: от первого брака у Елены есть дочь Таисия, которая по словам близких Королевой, как две капли воды похожа на свою покойную прабабушку Людмилу Гурченко.

- Мы с Ларисой Копенкиной полторы недели назад ездили к Лене в гости на знаменитую дачу Людмилы Гурченко в деревню Глаголево. И пока мы с Ларисой болтали на кухне, Лена споткнулась и упала. Вроде ничего страшного, отряхнулась и потом нормально себя чувствовала. Но видимо, осложнения все-таки были. Лена, к сожалению, потеряла ребенка, - посетовал Прохор Шаляпин.

Факт трагедии подтвердила в беседе с KP.RU и сама Королева.

- Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое, - попросила репортеров внучка Гурченко.

Как стало известно KP.RU, Елена ранее работала редактором на телевизионных шоу, но сейчас внучка актрисы осела дома, занимается воспитанием дочери Таисии.