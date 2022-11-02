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Политика2 ноября 2022 15:33

Путин дал добро на сделку по вывозу украинского зерна

Киев письменно гарантировал не нападать на нас через гуманитарный коридор
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку.

Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку.

Фото: REUTERS

Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку.

- Мной даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены, - объявил президент.

Главы страны напомнил, что даже, если из Украины не экспортируют ни зернышка в беднейшие страны, Россия сможет сама заместить весь объем, необходимый нуждающимся государствам.

- Вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только 4% поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А всё остальное, 46%, ушло в страны Европейского союза, - напомнил Путин.

Отдельное положение у Турции. Российский лидер пообещал, что при любом раскладе Анкара получит свое продовольствие из Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что Киев дал письменные гарантии «о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России». Это обещание Зеленский дал под давлением Анкары.

Турция не только больше всех сделала для зерновой сделки, она же заботится и о ее сохранении.

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