Ученые пилят бревна и, глядя на срезы, ожидают конца света

Ученые ждут беды, но не знают, откуда она придет

- Существует некое непонятное экстремальное астрофизическое явление, которое может представлять для нас серьезную угрозу, - признался в одном из интервью австралийский ученый Бенджамин Поуп (Benjamin Pope), комментируя результаты исследования, которое провели он и его коллеги из Университета Квинсленда (University of Queensland).

Астрофизики изучали срезы древних деревьев, отыскивая следы повышенного содержания углерода 14 в их годовых кольцах. Появление этого радиоактивного изотопа в древесине свидетельствовало бы о мощном энергетическом воздействии на нее.

Искали неспроста: австралийские ученые воодушевились сенсационными исследованиями профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake) из Университета Нагойи (Nagoya University). И пошли, что называется по его стопам. На срезах кедров, росших в Европе, японец обнаружили 20-кратный всплеск углерода 14. И по годовым кольцам определили, что столь резкий скачок концентрации произошел в 775 году нашей эры. В раннем Средневековье.

В древесине древних деревьев обнаружено повышенное содержание углерода 14

Углерод-14 образуется после бомбардировки азота воздуха нейтронами высоких энергий. Они возникают во время работы ядерных реакторов, при ядерных взрывах. Или в результате воздействия на атмосферу мощного космического гамма-излучения.

Ядерные реакторы и атомные бомбы, естественно, отпадали. Оставался космос. Но что именно? Подозрение в первую очередь падало на Солнце. Но Мийяки не решился свалить вину на него. Посчитал, что у светила вряд ли бы хватило сил сгенерировать вспышку такой удельной мощности - чудовищной. Источник катаклизма, который получил в научном мире название «событие Мийяки» так и остался неизвестным.

- Современные знания не позволяют нам установить причину случившегося, - признавался профессор. - Мы можем лишь сказать, что околоземное пространство подверглось невероятно мощному энергетическому воздействию в 775 году нашей эры.

В принципе Солнце способно производить опасные для цивилизации вспышки

Однако в научном мире постепенно вернулись к «солнечной гипотезе». Сначала ученые из финского Университета Оулу (University of Oulu) подтвердили существование феномена - нашли его следы не только в древних европейских кедрах, но и в дубах. Потом обнаружили в английских летописях упоминания о «светящихся змеях в небе». И решили, что они, скорее всего, были сполохами аномального северного сияния, которое могло породить мощная вспышка на Солнце. А это позволяло предположить, что изотопный всплеск в древесине был порожден все-таки потоком солнечной радиации.

Ученые не смогли определить источник гамма-излучения, которое оставило следы в 775 году. А уфологи предположили, что Земля попала под обстрел инопланетных кораблей

Астрофизиков из Финляндии поддержал американский физик Эдриан Меллот (Adrian Melott) из Университета Канзаса (University of Kansas). И объяснил, почему Фуса Мийяки не стал обвинять наше светило. Когда японцы прикидывали потребную мощность исходящего солнечного излучения, то считали, что оно распространяется во все стороны. Как солнечный свет. Картина получалась действительно нереальной – солнечной мощности явно не хватало.

Эдриан же предположил, что гамма импульс был направленным. Словно выстрел. Это позволило многократно снизить суммарные энергетические затраты на него. И опять же допустить, что импульс сгенерировало все-таки Солнце. По расчетам американца выходило, что вспышка 775 года была в 100 раз мощнее вспышек, зарегистрированных в ХХ и XXI веках. Была супервспышкой, как стали называть подобные катаклизмы, которые, к счастью, пока не повторились с такой силой.

«Каррингтонское событие» сегодня бы сожгло электрические сети на всей планете

В наш век электричества и электроники супервспышка опасна сильным постоянным током, наведенным в электромагнитном поле Земли. Ток буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. И планета погрузится во тьму. Конец света. Батарейки и аккумуляторы не спасут – все приборы, компьютеры и прочие гаджеты тоже сгорят. Спутники попадают. Каменный век.

Поуп и его коллеги, продолжив пилить бревна, нашли следы еще, как минимум, шести «событий Мийяки», которые произошли за последние несколько тысяч лет.

Ученые присмотрелись к годовым кольцам внимательнее, сопоставили с циклами солнечной активности. И обнаружили странности.

Во-первых, несколько «вспышек» произошли во «внеурочное время» - тогда, когда светило находилось на минимуме своей активности.

Во-вторых, некоторые «вспышки» будто бы длились неестественно долго - больше года.

Вывод: источник «событий Мийяки» не Солнце. По крайней мере, не единичная его супервспышка. Или светило устраивало массированный обстрел - шквал. Или, как говорят сейчас, «прилетало» откуда-то еще.

- Имеющиеся данные дают основание предположить, что катаклизм может повториться в ближайшие 10 лет с вероятностью в один процент, - напугал Поуп в пресс-релизе своего Университета.

КСТАТИ

И снова вспыхнут небеса

Солнце все же способно на единичную вспышку большой мощности – как минимум на «каррингтонское событие», которое было в 5 раз слабее «события Мийяки».

«Каррингтонское событие», случись оно сейчас, спалило бы электрические сети по всему миру. Но катаклизм, с частью, грянул осенью 1859 года, когда цивилизация была еще слабо электрифицирована. Молодой английский астроном Ричард Каррингтон (Richard Carrington) заметил на светиле необычно крупные пятна, которые полыхнули ослепительной вспышкой. Через 17 часов ночь над многими районами планеты превратилась в день - так светло стало от зеленых и малиновых сполохов северного сияния. Телеграф вырубился. Из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

Ныне, как пугают в NASA и в Американской академии наук, регулярно публикуя тревожные доклады, после вспышки в наше время, сравнимой по мощности с «каррингтонским событием» на восстановление разрушенной мировой инфраструктуры уйдет не менее 10 лет. И триллионы долларов.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

Звездные войны

Занятные версии насчет «событий Мийяки» имеют уфологи. По одной из них, Земля случайно «поучаствовала» в звездных войнах. Оказалась на линии огня, который вели инопланетные корабли враждующих цивилизаций, обстреливая друг дружку из гамма-лазеров. А нас чуть-чуть зацепило.

Другая – более мирная - гипотеза основана на исследованиях американского астронома Харриса. По его мнению, гамма-вспышки - и долгие, и короткие - это результат движения звездолетов, работающих на антиматерии. А гамма-излучение появляется при аннигиляции антивещества с нашим - обычным. Звездолет, получая энергию для движения, время от времени производит такие взрывные вспышки.

Харрис якобы даже проследил серии гамма-вспышек во Вселенной. Многие лежали на одной линии. И будто бы визуализировали траектории движения инопланетных кораблей. Ученый насчитал аж 134 таких траектории - дескать движение во Вселенной весьма оживленное.