Дмитрий Медведев предлагает вспомнить Великую Отечественную и подумать над возвращением смертной казни

Зампредседателя Совета Безопасности России поднял вопрос о мере наказания для украинских диверсантов. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

По крайней мере, несколько тысяч человек, граждан Украины и иных государств, выдохнули с облегчением, когда ЛДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации. Речь, конечно, о пленных, которые находятся в различных местах ограничения свободы, и по преступлениям которых ведется следствие. Выдохнули они по той причине, что смертная казнь, которая могла грозить некоторым или многим из них за совершенные деяния, в России не применяется. Вот они и выдохнули. С облегчением.

Выдохнули? А теперь вдохните – зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Анатольевич Медведев выступил сегодня с заявлением. Мы, вообще-то уже привыкли к новому Медведеву – жесткому последовательному антизападнику, который ставит выше всего интересы России. Но нынешнее заявление Дмитрия Анатольевича заметно в общем ряду даже на этом фоне.

- На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны, - написал Медведев в своем ТГ-канале и констатировал. - То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории.

Действительно, сотрудники ФСБ задержали в Уфе 3-х иностранных студентов, судя по всему, из Таджикистана, которые начали проводить диверсии на железной дороге. Им может грозить статья "терроризм" и лишение свободы на срок до 20 лет. Но не только Медведев думает, что этого "маловато будет". На днях прошли сообщения, что украинские диверсанты за 600 километров от линии фронта подорвали два вертолета Ка-52, а еще один повредили. Но это хотя бы военнослужащие воюющей с нами страны. У них служба такая. А вот всякого рода недоумки и отморозки активизировались в ряде регионов, занимаются подрывной деятельностью.

Что же предлагает зампред Совбеза Дмитрий Медведев?

- Надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался, - полагает он. - Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни.

Правда, есть одно но. В России смертную казнь действительно не применяют. В 1999-м году Конституционный суд РФ вынес постановление о невозможности назначения смертной казни, пока на всей территории страны не заработают суды присяжных. А в 2009-м он же постановил, что никакие суды более не могут даже выносить смертные приговоры.

- Любое применение смертной казни будет означать наш выход из Европейской конвенции, а значит, и из Совета Европы. Так что, фактически, у нас есть полная отмена смертной казни — на мой взгляд, это абсолютно четкая юридическая позиция, — объяснил в 2009-м тогдашний Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

В августе 2012-го занимавший тогда пост зампреда комитета Госдумы по обороне единоросс Франц Клинцевич предложил вернуть высшую меру для военных преступников, педофилов и крупных коррупционеров. Но получил отрицательный ответ на инициативу от тогдашнего главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова.

- Эта позиция не может быть отменена. Только если будет пересмотрена действующая Конституция. Я думаю, что дискуссии на эту тему будут подниматься, потому что есть люди, которые считают, что наступило время репрессий, но это не так, оно не наступило и не наступит никогда, - заявил ему занимавший пост главы СПЧ Федотов.

Вот только времена изменились. И из Совета Европы мы вышли, причем, возвращаться туда не собираемся. А Дмитрий Медведев явно юрист получше историка Лукина и не хуже юриста правозащитника и экс-члена политсовета партии Немцова и Чубайса "Союз правых сил" Михаила Федотова. И, кстати, если почитать его текст внимательно, то расстрел без суда и следствия он не предлагает. Зато, похоже, считает, что высшая мера социальной защиты была бы сейчас весьма своевременной.

- В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России, - заключил свой пост Медведев и подчеркнул, о чем идет речь в данном случае. - Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества.

P.S. Кстати, смертная казнь среди геополитических противников Росси в есть и активно применяется не только в США, но и в Японии. И отменять там ее никто не собирается. С 2000 года по нынешний 2022-й в 27 штатах США казнили 954 человека, причем, казнить несовершеннолетних прекратили только в 2005-м году. А в Японии с 2018-го по нынешнее время казнили 22 преступника. При этом в Японии самое маленькое количество убийств, за что назначается высшая мера. После Сингапура, где смертная казнь также практикуется.