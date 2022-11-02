Ожидание в очереди на жилье в России сократится до 5 лет к 2030 году

Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Задача стратегии - сделать жилье более доступным для россиян.

В стратегии анализируется рынок аренды жилья в России. Как посчитали в правительстве, легального рынка аренды в стране практически нет. 95 процентов аренды приходится на теневой сектор. То есть владельцы жилья не платят никак налогов в бюджет. Повысить прозрачность арендного жилья предлагается путем создания цифровых инструментов.

Приводятся данные и по ипотеке. В стратегии говорится, что для 30% российских семей покупка жилья в ипотеку недоступна даже в том случае, если бы ставка по кредиту была нулевой. В связи с этим правительство предлагает развивать коммерческий, некоммерческий и социальный рынки арендного жилья в зависимости от уровня доходов граждан. В частности, стратегия предусматривает строительство до 5 млн. кв. метров арендного жилья в год. Ожидание в очереди на жилье должно сократиться в России до 5 лет к 2030 году. К этому времени, как рассчитывают в правительстве, жильем должны быть обеспечены все граждане, состоявшие в очереди на начало 2022 года. Это почти 750 тысяч семей. А до 2025 года должны быть улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

Реализация стратегии обойдется в 150 трлн.руб. основная часть из которых - внебюджетные источники.

В среду премьер также провел заседание правительства. Мишустин рассказал об успехах аграриев: Россия в этом году вышла на рекорд по сбору зерна. Сбор зерновых составил более 150 млн.тонн.

Кроме того, в этом году собрано больше, чем в прошлом году, картофеля, тепличных овощей, фруктов, сои и рапса. Так, в теплицах будет впервые выращено более 1,6 миллиона тонн овощей. Рекордный урожай ожидается и в садоводстве - на уровне 1,46 миллиона тонн. Рекорд будет достигнут и по сбору масличных. Также, по данным Минсельхоза, будет собрано более 43 млн. тонн сахарной свеклы, 7 млн. тонн картофеля и около 5 млн. тонн овощей открытого грунта.

Как отметил премьер, успехи аграриев повышают уровень продовольственной безопасности России. Нынешнего урожая хватит как для самой России, так и для поставок на экспорт.

Мишустин поручил правительству обеспечить аграриев семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами для успешного завершения осенних полевых работ.

- Нужно помочь агробизнесу и с обновлением техники, оборудования отечественного производства. Ну и также - в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки, - отметил премьер.

В этом году на госпрограмму развития сельского хозяйства правительство направило около 380 млрд. рублей. Сельхозпроизводители также могут взять кредит по льготной ставке до 5%.

- Рассчитываем, что такой комплексный подход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться, - отметил премьер.