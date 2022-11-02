Бесплатный проезд и губернаторские стипендии: Ленинградская область ввела новые меры поддержки для семей мобилизованных

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о новых льготах для семей мобилизованных. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области вступил в действие новый пакет мер поддержки для семей бойцов, участвующих в специальной военной операции. С ноября семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев получат дополнительные льготы, в том числе бесплатный проезд на общественном транспорте, частичную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, внеочередные места в детских садах, бесплатное питание для школьников и многое другое. О новых видах помощи губернатор региона Александр Дрозденко рассказал в своем Telegram-канале (https://t.me/drozdenko_au_lo/1416).

Для детей-студентов участников СВО глава Ленинградской области учредил губернаторские стипендии. Молодым людям, получающим среднее профессиональное образование, будут начисляться выплаты в размере 5 тысяч рублей, студентам вузов - по 8 тысяч рублей. При этом не имеет значения, получают ли учащиеся другие виды стипендий.

«Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернаторские стипендии будут начисляться всем детям мобилизованных в возрасте до 23 лет, которые после школы продолжают образование на очных отделениях вузов и средне-специальных учебных заведений. Материальную помощь учащиеся будут получать все время, пока их родители участвуют в специальной военной операции.

С 1 ноября супруги и дети военнослужащих также могут оформить льготные проездные на общественный транспорт.

«Приняли решение финансово поддержать семьи наших жителей, выполняющих сейчас важнейшую государственную задачу. Льготный проезд - та мера поддержки, которая востребована каждый день», - отметил Александр Дрозденко.

Стоимость льготного проездного для родственников бойцов составит 433 рубля в месяц. Единым социальным билетом можно будет воспользоваться в межрегиональном, межмуниципальном и муниципальном общественном транспорте. Право на льготный проезд имеют супруги и родители мобилизованных, а также их дети до 18 лет. Если ребенок получает высшее и средне-специальное образование, то эта льгота действует до 23-летнего возраста.

Еще одна мера поддержки для семей мобилизованных, которую вводит регион, - частичная оплата ЖКУ. Регион будет ежемесячно компенсировать до 50% квартплаты и коммунальных услуг. Подать заявление на получение льготы семьи мобилизованных ленинградцев смогут с 7 ноября. Она предоставляется на одно жилое помещение по выбору получателя.

Кроме того, в пакет мер поддержки входят и другие льготы для родственников бойцов, участвующих в СВО. Дети бойцов вне очереди получают места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах, а также группах продленного дня школ и детсадов. Родным призывников компенсируют 75% стоимости за посещение детсада и продленки. Региональные власти обеспечивают горячими бесплатными обедами школьников 5-11 классов и учащихся учреждений среднего профессионального образования. Для детей мобилизованных также будет организован отдых: их обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные лагеря,