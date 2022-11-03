Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 ноября 2022 года: Шпионы «Джокера» проникли всюду в Киеве, а в США задумались, куда утекают миллиарды

Mэр Киева советует запасаться фонариками Фото: REUTERS

Россия возобновила участие в зерновой сделке

Владимир Путин поручил возобновить участие России в «зерновой сделке». При том наша страна оставляет за собой право выйти из нее — как только Украина нарушит данные ею гарантии. Киев ранее заверил, что гуманитарные коридоры, созданные в рамках соглашений по вывозу агропродукции из трех черноморских портов Украины, в военных целях использоваться не будут. Ну это они турков заверили. А мы поживем — увидим.

На Украине ввели почасовое отключение электроэнергии

«Укрэнерго» сообщило, что с 6 часов утра 2 ноября введен график почасовых отключений электроэнергии в центре и на севере незалежной. Будут проблемы со светом в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В тот же день воздушную тревогу объявили в Одессе и Одесской области. А в Никополе и где-то под Кременчугом гремели взрывы. Обещанные ЕС генераторы и трансформаторы прибудут не завтра — пока мэр Киева советует запасаться фонариками, практичнее при лучине двигаться по европейскому пути развития.

Судно с эвакуированными обстреляли на Днепре

Утром 2 ноября стало известно, что несколько негодяев обстреляли из стрелкового оружия обычный речной буксир. Он доставлял мирных жителей, которые эвакуировались из Херсона на левый берег Днепра. По данным экстренных служб, буксир РБТ-1 «Ридса» при подходе к набережной Голая Пристань подвергся обстрелу со стороны набережной. Этих горбатых, которых на Херсонщине зовут ждунами, исправлять придется исторически испытанным методом.

Шпионы «Джокера» терзают киевский режим?

Хакер «Джокер», взломавший американскую программу управления украинскими войсками DELTA, сообщил, что имеет своих людей в офисе президента Украины. Хакер заявил: «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь». «Джокер» признал, что у него есть шпионы в ВСУ, СБУ, администрации президента. И констатировал: «Значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И я оставил во всех их устройствах много своих подарков». Теперь в Киеве охота на ведьм приобретет новые краски. А улыбка «Джокера» им будет сниться в кошмарах в бункерах с мигающей лампочкой (или по завета Кличко с фонариком) .

В США испытывают «украинскую тревогу»

Обозреватель Алисса Блейкмор в журнале Newsweek говорит о том, что помощь, предоставляемая Вашингтоном Киеву, вызывает у американцев поводы для тревоги. В частности, она как и многие в Штатах, не понимает, почему Украина получает от США намного (в разы) больше, чем от соседей по Старому Свету. Она также не видит ясных причин, отчего президент Байден так активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, при том, что миллиарды долларов налогоплательщиков «съедает» украинская коррупция. Это называется лить воду в решето.

Ретейлерам не стоит спешить на Донбасс?

Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга, высказал предположение, что крупнейшим ретейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы. По мнению Мантурова, с обеспечением товарами в этих регионах справляется местная торговля. Существующие магазины в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях «обеспечивают население всем необходимым». Вице-премьер полагает, что на этих территориях надо развивать оптовые рынки и ярмарки. Минпромторг, по словам министра, взаимодействует с представителями органов власти, ответственными за торговлю на этих территориях, и рекомендует развивать на новых российских территориях многоформатную торговлю.

Сколько получили жители Донбасса за утраченное жилье

Виталий Хоценко, премьер-министр ДНР, сообщил, что уже более 57 миллионов рублей выплачено жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество. По данным Минтруда и соцполитики ДНР, на сегодня выплаты получил 241 человек. Среди них жители Горловки, Макеевки, Донецка, Енакиево, Шахтерска, Снежного, Мариуполя и Волновахи. Хоценко уточнил, что с заявлениями о компенсациях в органы власти обратился 17 841 гражданин. У жителей разбитых домов есть выбор: получить новое жилье или денежную компенсацию. А это от шести до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от степени повреждения. Будем строить — будем жить.

Из Украины и Донбасса в Россию выехало 4.7 млн человек

В Российскую Федерацию с февраля 2022-го с территории Украины и Донбасса прибыло 4,7 миллионов беженцев. В их числе почти 705 тысяч детей. На сегодня в пунктах временного размещения находятся более 40 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке. За медпомощью обратились более 87 тысяч человек. Беженцам оказывается единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека. К началу ноября выплачено свыше 10,6 миллиардов рублей.

Сколько убежищ построили в Киевской области

Глава военной обладминистрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе насчитывается 425 бомбоубежищ, которые предназначены на случай ядерного удара. Сейчас их намерены срочно дооборудовать. Кулеба пояснил: «У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землёй, имеют два входа и выхода, вентиляцию. А всего в области около тысячи укрытий. Самое простое — цокольный этаж. Но у них окна наполовину выходят на улицу, так что они не защитят от радиации". Это он тонко подметил. Сейчас их собираются срочно оборудовать портативными радиоприёмниками с батарейками. По мнению Кулебы, информация — это будет самое главное при таком развитии событий. Правда, информацию о том, что Россия не ни в коем случае собирается применять ядерное оружие против жителей, Кулеба почему-то не сообщил.