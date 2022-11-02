Герой спецоперации «Z» сержант Мелешко за неделю лично уничтожил 11 националистов

Лейтенант Руслан ШИЛИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ПОБЕДИЛИ В КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЕ

Лейтенант Руслан ШИЛИН

«Гаубичная самоходная артиллерийская батарея под руководством лейтенанта Руслана Шилина выполняла боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений при обороне одного из населенных пунктов. Противник, наступая превосходящими силами при поддержке боевых машин пехоты и артиллерийского огня, предпринял попытку прорыва наших оборонительных позиций. В ходе боев лейтенант Шилин и его подчиненный личный состав, несмотря систематический минометный обстрел, проявляя мужество и героизм, прицельным артиллерийским огнем поразили закрытые огневые позиции, артиллерийскую установку, 2 единицы автомобильной техники. За мужество, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Руслан Шилин награжден медалью «За отвагу».

СКОВАЛ ПРИЦЕЛЬНЫМ ОГНЕМ ПРОТИВНИКА

Старший сержант Расул ЕВЛОЕВ

«Расчет орудия под командованием старшего сержанта Расула Евлоева в составе гаубичного самоходного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских подразделений, удерживающих освобожденный от украинских националистов населенный пункт. Противник, стремясь вернуть контроль над поселком, не оставлял попыток прорвать оборудованные российскими военнослужащими позиции, широко применяя ДРГ, огонь артиллерии и беспилотную авиацию. Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны противника, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Расул Евлоев умело и самоотверженно руководил действиями подчинённых.

Старший сержант Расул ЕВЛОЕВ

Ведя точный огонь по позициям боевиков, Расул сковал наступательные действия националистов, что позволило российским войскам перейти в наступление. Благодаря слаженности и профессионализму расчета под командованием Расула Евлоева, противник, понесший существенные потери в результате прицельного артиллерийского огня российских артиллеристов, отступил».

ЗА НЕДЕЛЮ УНИЧТОЖИЛ 11 НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Антон МЕЛЕШКО

«Отделение сержанта Антона Мелешко в районе одного из освобожденных населенных пунктов выполняло боевую задачу по его обороне. Противник вел наступление превосходящими силами при поддержке артиллерийского и минометного огня. Сержант Антон Мелешко вместе с подчиненными, отражая атаки радикалов, огнем из штатного оружия наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе боя Антон Мелешко лично уничтожил 6 националистов, 1 пулеметный расчет и 2 боевые машины противника. Спустя несколько дней, выполняя боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, проявив мужество и героизм сержант Мелешко уничтожил 5 националистов».