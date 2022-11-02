Решение, которое реально может изменить расклад сил: Почему Россия на самом деле вернулась в зерновую сделку по Украине

Зерновая Сделка дает больше всего выгоды Эрдогану. Значит он и дал что то очень важное Москве Фото: EAST NEWS

Россия вернулась в зерновую сделку. Об этом объявил Владимир Путин

- Мной даны указания минобороны возобновить наше участие в этой работе, - заявил президент. - Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.

То есть Россия возвращается в этот проект под честное слово президента Турции Реджепа Эрдогана, которому дал честное слово (письменно) Зеленский.

- С Эрдоганом нас связывают очень многие проекты. Так что это некий реверанс, жест доброй воли, - отметил в эфире Радио "КП" политолог и профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

При этом Путин обратил внимание, что если Киев нарушит обязательства, то Россия тут же опять выйдет из этой сделки. И это уже будет очень неприятная ситуация для Эрдогана.

- Как ни странно, это с геополитической точки даже выгодно нам. Так что мы мало что теряем, возвращаясь сейчас туда. Единственное, может быть, стоило бы усилить контроль, куда все-таки идет зерно. И что вообще там перевозится, - считает эксперт.

Речь идет о громком скандале, который сейчас Киев пытается замолчать. В порту Одессы, через который и идут все эти зерновые караваны, обнаружена крупная партия кокаина. Не исключено, что этими же судами могло завозиться и оружие.

«Эрдоган, конечно, сильный лидер, но он сильный лидер своей страны, а не России», - считает военный эксперт Дмитрий Жаворонков. И его гарантии не могут успокоить горячие головы, которые набросились с критикой на российские власти, которые приняли решение вернуться в зерновую сделку.

- У России есть свой президент, свой суверенитет, свои национальные интересы. А Турция действует в национальных интересах турецкого народа. Мы помним и наш сбитый самолет. Поэтому я бы не рассчитывал, вот лично я, на то, что Турция будет отстаивать интересы России, - говорит Жаворонков.

Именно Турция становится сегодня главным партнером России, хотя эта участь была уготована Германии. Эту стратегию выстраивали власти России и Германии еще со времен объединения Германии и заканчивая Герхардом Шредером, с которым у Владимира Путин были личные отношения.

- Германию сейчас ведут на убой, - объяснил эксперт в беседе с Радио "КП". - Теперь именно Турция становится газовым хабом. У нас с ними работа по Сирии, у них проливы (Босфор и Дарданеллы), Опять же, по зерновой сделке…

Одним из условий Зерновой сделки, по словам Жаворонкова, могли стать и договоренности о том, что некоторые российские грузы могут выпустить из Прибалтики.

Но по мнению директора института политических исследований Сергея Маркова, Эрдоган дал Москве что-то более важное, чем просто гарантии безопасности. Они скорее всего лишь объяснение для общественности, почему Россия вернулась.

- В Москве не сумасшедшие. Никто не верит никаким обещаниям Зеленского. Все точно знают, что зерновой коридор будет использоваться для терактов, - считает Марков. - Никто в Москве не верит и обещаниям Эрдагана, что не будет терактов. Хотя бы потому, что ни Зеленский, ни британские спецслужбы, которые и проводят теракты, Эрдогану не подчиняются.

Скорее всего, по мнению политолога, мотивы приняты решения лежат куда глубже:

- Зерновая Сделка дает больше всего выгоды Эрдогану. Значит он и дал что то очень важное Москве. Что дал Эрдоган Путину? - задается вопросим Марков. - Наиболее вероятно, Эрдоган обещал Путину, то, что он может - не допускать тайную загрузку пустых зерновозов оружием для доставки в порты Украины.

Другими словами, перекрывается серьёзный канал поставки Украине вооружений запада.

В то же время, резкий разворот Москвы и столь скорое возвращение в зерновку сделку, многие рассматривают, как слабость и нашу неготовность идти на конфликт. «А это приведёт к нарастанию давления на Россию», - говорит политолог.

В то же время, он отмечает, что «в Москве сейчас на имидж мало обращают внимания. Все внимание только реальным боевым действиям на поле боя. Именно там решается судьба и всех имиджей. Армия России должна наступать. И это главное. И это в Москве прекрасно понимают».