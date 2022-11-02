Располневший Басков в слезах поразил россиян

Николай Басков появился в эфире шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1"

Николай Басков в гостях у Бориса Корчевникова дал пронзительное интервью. Золотой голос России рассказал телеведущему о самом сокровенном. Во время душевной беседы певец расплакался. При этом поклонники артиста переживают, что он сильно располнел.

Николай Басков появился в эфире шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1". Передача была посвящалась биографии натурального блондина. Россиян поразило то, как выглядел их любимец. Артист довольно сильно располнел. Поклонники предположили, что на внешности звезды сказался пережитый стресс. Некоторые напомнили, что Николай много лет борется с лишними килограммами.

Что касается эфира, то он был очень эмоциональным. В какой-то момент певец начал рассказывать о пережитом горе. Басков не смог сдержать слез из-за смерти отца. Он признался, что так и не сумел смириться с болью, хотя с того момента и прошло уже много времени.

В какой-то момент мужчина утратил самообладание и зарыдал. Слезы текли по щекам Николая в тот момент, когда Борис Корчевников показал видео с отцом Баскова.

Николай Басков вот уже два года плачет по умершему от рака папе

Телеведущему даже пришлось успокаивать гостя. Он уверен, что родитель гордился сыном. "Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним", - признался Николай сквозь слезы.

Виктор Владимирович умер от рака мозга в 2019 году. Он был потомственным военным. Отцу Баскова было 67 лет. "Я знаю, что ушло физическое тело, что душа живет. Потому что были такие моменты в моей жизни, в которые я понимал, я чувствовал, что где-то отец рядом. Какие-то сны определенные", - поделился золотой голос России.

Басков отметил, что смерть близкого сильно повлияла на него. "Я когда отца потерял, стал ходить на прощания. Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал…" - откровенничал он.

Николай в ходе беседы с Корчевниковым также отметил, что "настоящий мужик должен плакать". "Потому что, если мужчина умеет плакать, значит, его сердце не каменное. Значит, он умеет и любить", - резюмировал певец.